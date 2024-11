El fracaso de audiencia condena al proyecto diario de Jorge Javier Vázquez

Apelando a los recuerdos de la sobremesa con Aquí hay tomate y el mismo Sálvame tomando como referencia El diario de Patricia, formato de éxito en su tiempo en la competecia, en Antnea 3, Telecinco recuperó a Jorge Javier Vázquez en la franja diaria con una revisión de Hay una cosa que te quiero decir, que condujera en las noches. Tras cancelar abruptamente Sálvame hace dos años, una medida que no fue buena idea porque se prescindía de seguidores leales de Telecinco, la directiva de Alessandro Salem recuperaba a Jorge Javier como rostro de fidelidad creando en la sobmresmesa El diario de Jorge.

Tras tres meses en antena este programa de testimonios e historias personales, con una filosofía que coincidía con la veterana sección de búsqueda de pareja de La tarde, aquí y ahora de Juan y Medio en Canal Sur, el programa diario no ha arrastrado a una cifra apreciable de seguidores y no ha despegado a lo largo de estos meses.

La directiva de Mediaset ha mantenido El diario de Jorge (de lunes a viernes de 15.45 a 17.30) con la confianza de ir remontando con la presencia de su conductor, que es también el presentador principal del formato de Gran Hermano en estos meses. Su espacio de historias, estrenado en pleno verano, se caerá de la programación en diciembre, en vísperas navideñas, por lo que para 2025 Vázquez buscara otro proyecto en Telecinco, cadena a la que está ligado por un contrato en exclusividad por tres años más (un vínculo que fue de las últimas medidas de Paolo Vasile, ex CEO de Mediaset y que se jubiló en enero de 2023, y que se refrendó en este verano). Casi dos años después de la marcha de Vasile, las ideas y cambios en la programación de Telecinco no funciona. En el caso de El diario de Jorge no alcanza el 8% de cuota media, por debajo de la media diaria que en la actualidad no llega a dos dígitos. La sangría de espectadores afecta al magacín vespertino con Ana Rosa Quintana, TardeAR, que rebasa ligeramente la media pero que pierde en su duelo directo con Y ahora Sonsoles.

Con la baja de El diario de Jorge en enero Mediaset puede ampliar el horario del programa TardeAR o buscar una alternativa de ficción que pugne con el líder de la franja de sobremesa tras el informativo, que en estos momentos es la serie Sueños de libertad de Antena 3.

Desde la tertulia televisiva de RAC 1 se anuciaba esta baja de Jorge Javier Vázquez en su espacio diario con el que ha existido un margen de confianza de tres meses que dista de los diez días que estuvo en antena Cuentos chinos, de La Fábrica de la Tele, que tuvo una efímera presencia en el access prime time en septiembre de 2023. Un año después sucedía lo mismo con Babylon Show de Carlos Latre.