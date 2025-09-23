Farala, la chica nueva de la oficina, aún no ha podido jubilarse

En 1984 el anuncio de la colonia Farala anunciaba que había "chica nueva en la oficina", canturreaba con animosidad su banda sonora. En 2020, con motivo del relanzamiento de la marca se especuló con que, teóricamente, esa chica ya sería una señora en edad de juilarse. A fecha de hoy, en 2025, la oficinista perfumada solo podría hacerlo si nació anteriormente a 1960 pero viendo que era una "chica nueva" pudiera ser que naciera posteriormente a ese año por lo que salvo por accidente o acogiéndose a algún tipo de prejubilación remota, Farala sigue echando cuentas. Eso sí, sigue siendo "elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama la gente y es juvenil. Ella es así".

En España la edad ordinaria de jubilación en 2025, según la Ley 27/2011 y su desarrollo progresivo es de 65 años si se ha cotizado 38 años y 3 meses o más. Y 66 años y 8 meses si se ha cotizado menos de 38 años y 3 meses, pero al menos 15 años para acceder a una pensión contributiva.

Esta edad se estabilizará en 2027: 65 años (con 38 años y 6 meses cotizados) o 67 años (con menos cotización). No hay una edad máxima obligatoria para jubilarse; se puede seguir trabajando indefinidamente si en el caso de la chica nueva de la oficina ha escalado en responsabilidades y sueldo para seguir atada a su empresa. Pero para cobrar la pensión completa (100% de lo que le corresponde) la joven del spot de 1984 debe haber nacido antes de 1960.

Si cotizó más de esos 38 años la jubilación está al caer pero si se vio envuelta en despidos por las crisis del 92, de 2008, Farala tiene que esperar a tener 66 años y 8 meses por lo que debe aguardar al año próximo como mínimo según su mes de naciiento.

También hubo otra chica nueva en la oficina en un relanzamiento de la colonia en 1997 (la compañía Gal no se complicó con el márketing). ¿Qué pasa con esta trabajadora esforzada que se estreno ante el ordenador trece años después? En este caso estaríamos hablando de una operaria nacida alrededor de 1972 por lo que en estos momentos ronda los 53 años. Le queda mili por delante. Su edad ordinaria de jubilación sería en 2037 (65 años, si cotiza 38 años y 6 meses para entonces) o 2039 (67 años, si cotiza menos).