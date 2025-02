El extraño y estridente interludio de la Super Bowl con Kendrick Lamar

El rapero Kendrick Lamar se encargó este domingo en del intervalo de la Super Bowl, el acontecimiento deportivo más visto cada año en EEUU. En sus canciones acusó a su rival, Drake, de pederasta, manipulador y mentiroso marcando así un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre los dos artistas.

El encargado de presentar a Lamar fue el actor Samuel L. Jackson, vestido de Tío Sam. El rojo azul y blanco fue también el color del vestuario de los bailarines, entre los que estaba la mismísima Serena Williams, en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, en Luisiana, donde se celebró este espectáculo en el intermedio de la final de fútbol americano.

El estadio vibró con su popular tema Not Like Us, donde el rapero californiano repitió acusaciones que circulan en las redes sociales, y que no han sido demostradas, de que Drake es un pederasta y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer. Como guiño a esa canción, Lamar llevó colgado del cuello una ‘a’ repleta de diamantes que hace referencia a una parte de su canción en la que dice a A minor (un juego de palabras entre la nota La menor y un menor, en inglés).

Drake, que es conocido por aplastar a sus rivales con sus canciones y que fue una de las primeras celebridades en apoyar a Lamar, dio a conocer su respuesta a Not Like Us con otra canción, The Heart Part 6, en la que niega ser pederasta.

Lamar cantó, Euphoria, tema en el que describe a Drake como un “maestro manipulador y mentiroso”. El rapero demostró este domingo su talento para intercalar fusiones de jazz, funk y soul en su música en la que sus letras cuentan historias sobre la identidad racial, la lucha social, la pobreza y la violencia con temas como: Squabble up, Be humble, DNA, Peekaboo y All the stars.

Kendrick estuvo acompañado en el escenario por la invitada especial SZA, con la que tiene previsto una gira, y Dj Mustard. Lamar, ha comenzado con fuerza 2025, ya que hace tan solo siete días, el cantante de 37 años acaparó cinco premios Grammy.

Lamar ya actuó en el Super Bowl 2022 durante un espectáculo en el que también participaron artistas como Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y 50 Cent.