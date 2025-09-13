'Estudio Estadio' regresa con su espíritu de siempre, dónde se emite y hora

Tras su trayectoria en Mediaset, La Sexta o Gol TV, Felipe del Campo tomaba este verano las riendas de Teledeporte y una de sus novedades será presentar desde hoy el Estudio Estadio de los sábados y domingos, dando realce a los resúmenes ligueros en línea con este programa emblemático desde que naciera su marca en 1973 por ingenio de Pedro Ruiz.

La cabecera de Estudio Estadio resonará en las noches de sábados y domingos, a partir de las 22.30 en Teledeporte, con programas divididos en dos segmentos. Una primera parte de resúmenes y otra de debate, con expertos y polemistas, a lo Chiringuito de Jugones, extendiéndose más allás de la medianoche.

Del Campo propone así para las noches de Teledeporte un formato para atraer a los aficionados al fúbol. En la narración de los resúmens y copresentación estará Juan Carlos Rivero, la voz de la selección.

Estudio Estadio, solo resúmenes y Estudio Estadio, el Debate, son por tanto las partes diferenciadas que en esta jornada atenderán de forma especial los duelos ligueros de Real Sociedad-Real Madrid y Villarreal-Atlético hoy sábado y el duelo del domingo entre FCBarcelona y Valencia, regreso azulgrana a su estadio, denominado ahora Johan Cruyff.

Otro nombre veterano de la casa, Paco Grande, se encargará de narrar otros resúmenes y comienza este sábado con lo sucedido en Anoeta.

La marca Estudio Estadio, que desapareció en distintos momentos, regresa así a la cadena pública para animar la programación de su canal deportivo para mantener una fidelidad más regular.