España no participará en el Festival de Eurovisión 2026

Cinco países de momento se retiran de Eurovisión 2026. No estarán en Viena el próximo mayo ni Irlanda, primera en dar el paso de no acudir si participa Israel, ni Islandia, Eslovenia y Países Bajos. España, formalmente, lo ha hecho hoy.

La UER se va quedando sola con Israel y con el patrocinador israelí del festival, una marca de cosméticos. Hay participantes totalmente blindados ante la presencia del país de Oriente Medio en la cita musical: Alemania e Italia, ambos miembros del Big Five, y la organizadora, Austria. Queda en el aire la determinación que sigan Reino Unido y Francia, los otros dos miembros estratégicos de Eurovisión.

Con la decisión asumida por el consejo de administración tras la propuesta presentada por el presidente de RTVE, José Pablo López, siguiendo las sugerencias del Gobierno, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la cadena española no coincidirá en un festival con Israel mientras prosiguen las agresiones indiscriminadas contra la población civil en Gaza.

Ya en los dos últimos años la convivencia en sí de la delegación israelí con otros países en el Festival llegó a ser insostenible, siendo expulsado en extrañas circunstancias en 2024 el representante de Países Bajos, Joost Klein, tras condenar la intervención del ejército de Israel en Palestina en una rueda de prensa.

Con esta ausencia de España en 2026, ante una UER que no va a expulsar a Israel mientras sigue pidiendo tiempo, será la primera ocasión en que RTVE se ausente del festival desde 1961. Una constancia y lealtad a esta ventana internacional, que fue el primer foro en el Europa acogía a la España de la dictadura franquista, que se ve interrumpida ante una medida de honestidad de no coincidir con Israel. Rusia, en 2022, fue expulsada del festival por la invasión de Ucrania mientras que a lo largo de estos tres años la televisión israelí, KAN, ha participado con normalidad, arropada por la firma de cosméticos que aporta una notable cantidad de ingresos al festival, con el televoto tergiversado en estas dos últimas ediciones.

Yuval Raphael, la representante israelí en Eurovisión 2025 / EFE

José Pablo López ha presentado esta medida drástica planteando la retirada de España en Eurovisión condicionada a la presencia de Israel. La argumentación es que la participación israrelí "contradice los valores de paz, igualdad" y espíritu apolítico del festival.

Los once consejeros de partidos del Gobierno y sus socios separatistas han dado vía libre a la decisión de abandonar el festival ante la presencia israelí y los cuatro consejeros del PP apelan a la decisión final de la UER, que no dará de baja a esa participación de Israel en la reunión prevista para diciembre.

Ya en la edición de Eurovisión 2025, celebrada en Basilea, Suiza, RTVE solicitó un debate a la UER sobre la expulsión de Israel. Los comentaristas de TVE, Julia Varela y Tony Aguilar fueron apercibidos en las semifinales por aludir a la dramática situación de Gaza en la tarjeta de presentación de la participantes israelí. La UER amenazó con la expulsión de España si se reincidía en el comentario. RTVE optó por un rótulo previo, fuera de la retransmisión del ya enrarecido festival 2025, en defensa de los derechos humanos y de los civiles palestinos.

"Frente a los derechos humanos el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", fue la sobreimpresión de casi un minuto antes de la conexión con Basilea en La 1. La medida, pese a todo, generó mucha polémica y desde Israel se atacó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se hizo chanza del mal puesto de la cantante española, Melody. Los pocos puntos cosechados por la representante española no se debieron a una represalia pero Israel en dos ocasiones se ha aprovechado de un televoto promovido en su favor más allá de los méritos musicales que deben prevalecer en un festival que está condenado a desaparecer en estos momentos.