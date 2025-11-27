España se ausentará en 2026 del Festival de Eurovisión, por primera vez desde 1961

España no estará en Eurovisión 2026 por la participación de Israel, respaldada por países como Alemania, Italia o la anfitriona, Austria. La dirección de la cadena ORF incluso llegó a plantear una cancelación en caso de que se impidiera la participación de Israel. RTVE se mantiene firme en la actitud ya presentada en octubre y de cara a la reunión de los miembros de la UER la semana próxima no se plantea ninguna medida contra la representación israelí.

Por tanto, España no estará en Eurovisión 2026 y sería su primera ausencia desde su debut en 1961. Ningún país había mantenido una constancia en la participación, sin faltar ningún año y solo el Reino Unido, que se ausentó en la década de los 50, contaba con una presencia ininterrumpida de tal duración. La ausencia de RTVE está justificada como condena a la invasión de Israel en Gaza y el incumplimiento de los Derechos Humanos por parte del ejército de este país contra la población civil palestina, como ha ido sucediéndose pese a la tregua acordada.

Asimismo desde la corporación pública española se cuestiona la limpieza de juego en el televoto, con maniobras masivas favorables a las dos participaciones de Israel en los dos últimos años. La UER ha planteado algunas variaciones en los mensajes de voto por sms, limitando a 10 por teléfono, y medidas similares que son insuficientes, como la inclusión del jurado en las semifinales. Con una firma de cosméticos israelí patrocinando el festival desde años atrás, una expulsión del país de Oriente Medio es implanteable.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado este jueves en el Senado que la posición de España no ha variado de cara a la reunió de diciembre. En principio los países que plantean este boicot son Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia. La UER a su vez ha facilitado la vuelta, con inyección de dinero en los organizadores, para que regresen al concurso Rumanía, Moldavia y Bulgaria, para compensar las ausencias.

"Nuestra posición es la misma de hace meses, cuando dijimos que la presencia de Israel es insostenible por dos motivos: primero, por el genocidio en Gaza, porque sigo pensando que aunque Eurovisión es un concurso, los derechos humanos no lo son. Y el incumplimiento sistemático de Israel de las normas del propio concurso, ya que lo ha usado políticamente, ha intentado influir en el resultado y no ha sido sancionado, pese a que ha sucedido al menos en los dos últimos años", ha justificado López en su comparecencia de este jueves. "Cualquier otro país que hubiese hecho esta utilización estaría sancionado y suspendido transitoriamente", ha valorado si se hubieran detectado en dos ediciones consecutivos un televoto masivo en favor de un representante con gran diferencia de criterio respecto a los jurados. En ambas ediciones Israel fue segundo puesto, con la intención de blanquear al régimen político de Netanyahu a través del aparente apoyo de la opinión pública de las naciones votantes. La presencia israelí, y una probable futura victoria con carácter fraudulento, ha llevado a Eurovisión a su momento de más bajo prestigio.

"Israel ha seguido matando", defiende el directivo de RTVE sobre los fundamentos que se presentarán en la asamblea en Suiza del próximo 4 de diciembre en la que se debatirá la cuestión pero no hay prevista una votación para expulsar a Israel.

Sobre las decisiones en la fórmula de voto de cara al nuevo año, López opina que esas medidas de los organizadores "no son suficientes ni garantizan que puedan volver a producirse".

España no participaría y tampodo tendría a su acceso los derechos de emisión del festival 2026 aunque en este caso por el boicot RTVE tiene claro que no ofrecerá ninguna información del certamen.