El error de Sonsoles Ónega que le abochorna al dar por muerto a Emiliano Revilla

Sonsoles Ónega ha vivido esta tarde uno de los momentos más incómodos en su trayectoria como presentadora de su espacio vespertino, Y ahora Sonsoles. Durante la entrevista con el periodista deportivo Jesús Álvarez ha dado por fallecido a su suegro, el empresario Emiliano Revilla, que fue secuestrado por ETA en 1988. Fue el secuestro más prolongado por los terroristas en aquella década.

Álvarez, que presenta su volumen biográfico tras casi medio siglo en TVE, Cerca de la estrellas, hablaba de aquel suceso que marcó a su familia política. En un ejercicio de memoria, el comentarista y presentador hablaba de las difíciles circunstancias en que vivió la familia Revilla, de una conocida firma de cárnicos, durante los 249 días de su cautiverio. Fue en ese momento de la evocación cuando Sonsoles fue a añadirle una pregunta por la memoria de Revilla, dándole por muerto en el año 2017. Tras dudar, Álvarez le inquirió en que no falleció en ese año y que Emiliano Revilla con una avanzada edad está vivo y que posiblemente estaría viendo la entrevista. Jesús está casado con Margarita Revilla desde 1984, cuatro años antes de que ETA irrumpiera dramáticamente en sus vidas.

Sonsoles Ónega no ha sabido donde meterse ante la pifia de documentación. Álvarez ha quitado hierro por esa confusión sobre su suegro y ha querido seguir adelante con la entrevista. A continuación los colaboradores han insistido en lo ocurrido y ha prevalecido el buen humor. El entrevistado ha recordado los riesgos del directo, lo habitual en un plató.

Durante la entrevista se ha recordado que Jesús Álvarez Cervantes es hijo del primer presentador que se hizo popular con sus apariciones en TVE y que condujo el primer Telediario. Álvarez padre falleció en 1969 por una enfermedad fulminante. La tragedia se cebó con el futuro perioidista cuando cuatro años después murió su madre, Beatriz Cervantes, y una hermana en accidente de tráfico. Jesús Álvarez junior, como se le rotulaba en principio, debutó en TVE en un informativo semanal de los domingos al mediodía, Siete dias, en el año 1976. Estuvo en la cadena pública hasta 2023.