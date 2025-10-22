El emocionante mensaje de Chenoa hacia esa niña con la que aparece en la fotografía

La cantante Chenoa cumplía recientemente 50 años y ella es consciente de que está viviendo tal vez su mejor momento profesional. Una trayectoria que arrancó mucho antes de Operación Triunfo 1 pero que hace 24 años precisamente tenía su punto de inflexión al entrar en la academia del entonces debutante programa de La 1.

Fue una de la integrantes de aquella primera edición que ganó Rosa López, en pugna directa con David Bisbal, su pareja que conoció en la academia, y David Bustamante. Chenoa ha conseguido ser la conductora del programa que le dio la oportunidad en televisión y que ahora presenta en los lunes, a través de Prime Video, encargada del formato de Gestmusic.

La cantante y presentadora de origen argentino en la actualidad es también un rostro de referencia de RTVE, donde ha conducido The Floor, que proseguirá con más temporadas, y este verano en Dog House, además de ser veterana jurado de Tu cara me suena, de Gestmusic para Antena 3. Prosigue también con sus actuaciones y es imagen de varias marcas.

Laura Corradini, su nombre en el DNI, ha querido conmemorar esos 24 años de inicio de Operación Triunfo 1 compartiendo una foto con una niña. Es ella misma, mediante montaje de inteligencia artificial. Una imagen con mucho significado.

Chenoa en la presentación de 'The Floor' / RTVE

"A esa niña le diría tranquila, todo irá bien. Gracias por seguir creyendo, por no rendirte, por ser el principio de todo lo que soy hoy. Y que los sueños tardan, pero llegan".

Es su mensaje de ánimo y emoción hacia su yo del pasado.

En ese post en las redes Chenoa también agradece a cuantos le han acompañado a lo largo de estos 24 años, cuando gracias a Gestmusic y RTVE fue descubierta con su potencial.

Chenoa, una breve biografía a sus 50 años

María Laura Corradini Falomir es el nombre de la cantante de origen argentino que aterrizó en Barcelona con apenas 18 años. Nacida en 1975 en Mar del Plata, hija de un ingeniero argentino y una catalana de pura cepa, Chenoa, nombre que adoptó para su salto al mundo profesional de la canción, inspirada en un recóndito pueblo estadounidense, reinventó su identidad cuando comenzó a actuar en locales de Mallorca.

La oportunidad le llegó en el otoño de 2001 con Operación Triunfo, el talent-reality que fue un bombazo generacional. Tras su salida de la academia ha sido una de las privilegiadas de la edición sin dejar de estar en primer plano. Ha publicado siete álbumes con temazos que han sonado por España y América como Cuando tú vas, Todo irá bien, Algo contigo o Desatada.

Como presentadora y jurado de talents encontró un camino añadido a su extensa carrera musical. A sus cincuenta años, cumplidos en junio de 2025 entre actuaciones estivales, Chenoa es un firme valor de la música y de la televisión de nuestro país, una figura querida.

En el apartado personal, aún se le recuerda su romance truncado con David Bisbal (y una cobra en el escenario años después), un largo noviazgo y un corto matrimonio con el doctor Miguel Sánchez Encinas y una vida marcada por la autonomía y la seguridad en sí misma, auténtica en el escenario y el plató tanto como en su entorno privado.