El Dúo Dinámico, los vencedores del único Festival de Eurovisión ganado en solitario por España

Manuell de la Calva, uno de los miembros del Dúo Dinámico, ha fallecido en este martes a los 88 años por una fibrosis pulmonar que padecía. Su compañero de más de 70 años de trayectoria artística, Ramón Arcusa, está consternado, y los recuerdos se amontonan en torno a ellos. Todos los españoles están unidos de alguna manera sentimentalmente a las melodías del Dúo Dinámico. Lo más reciente: el Resistiré, himno del confinamiento de 2020. También en la cultura popular su El final del verano es un himno nostálgico desde que fue banda sonora de Verano Azul, desde su estreno en 1981 y cuando la balada ya tenía casi veinte años a cuestas. Los mayores tienen a la pareja como banda sonora de sus guateques y descubrimientos adolescentes.

Y el Dúo Dinámico son también los autores de la única canción española ganadora en solitario en Eurovisión, en 1968, el La, la, la. Ya solo por ese detalla el dúo de Manolo y Ramón tiene rango de sobra entre los españoles aunque por supuesto como compositores de tantos éxitos de Julio Iglesias (Soy un truhán..., Hey, De niña a mujer) ya tienen otro lugar destacado. En 1978 lo intentaron con José Vélez otra vez en Eurovisión, con Bailemos un vals. Compusieron las canciones del efímero dúo de Verano Azul, Pancho y Javi, y compusieron temas machacones para Los Pitufos.

El Dúo Dinámico en un homenaje en 2024 / Europa Press

Una reicente serie de Movistar Plus +, La canción, habla de aquel problema que fue enviar el La, la, la a Eurovisión 1968. El dúo, pese a ser compositores del tema que causó el conflicto entre el régimen franquista y el cantante Joan Manuel Serrat, aparece casi de soslayo en la ficción protagonizada por Carolina Yuste por la heroína Massiel.

Serrat, que había sido el elegido para acudir a Eurovisión 1968, en Londres, presionado por su entorno para cantar al menos un fragmento en catalán de la minimalista La, la, la, fue cesado cuando apenas quedaba semana y media para la cita musical. Fue un órdago en plena promoción de un tema con poca lera que también, por ejemplo, se grabó en inglés. Lo de ganar Eurovisión era un asunto de primordial para la TVE del ministro Manuel Fraga (con Adolfo Suárez de director de programa) y precisamente en una canción donde el idioma no parecía ser un obstáculo derivó en una de las grandes polémicas de la historia del festival

Serrat, que sabía que con su decisión se desmarcaba de cualquier reproche 'colaboracionista', sufriría un boicot durante años. Massiel, llamada a toda prisa y preparando la intervención sbreobre la marcha terminó defendiendo en Londres el La, la, la. El Reino Unido se preparaba a festejar el apabullante éxito de sir Cliff Richard con Congratulations, con gran disgusto general por una victoria española que no estaba prevista y que aún no han digerido los eurofans británicos más veteranos.

Más que suposiciones señalan que el meollo de la intriga estuvo, cómo no, en Alemania. Por entonces se daban sólo 10 votos por país (la canción que más le gustaba a cada uno de los diez miembros del jurado), con un máximo de 6. El jurado alemán dio 2 puntos a Reino Unido y entregó 6 decisivos votos que daban la victoria a Massiel, abuela de Iniesta, para clamor de una audiencia española que comenzó a palpar Europa a través de la tele y de las canciones eurovisivas.

El último en votar aquella noche, Yugoslavia, país no alineado donde la genta tampoco votaba, como aquí. Con sus votos se puso de perfil y eludió a los dos favoritos. Al principado de Mónaco también le debemos lo suyo por aquella victoria de Massiel y el Dúo Dinámico en el Royal Albert Hall.

Todos esos recovecos de esta historia consellaron su última cicatriz en 2011, en un disco recopilatorio del Dúo Dinámico. Manolo y Ramón se llevaron años sin hablarse con el barcelonés por aquel órdago de cantar en catalán.

Carolina Yuste como Massiel

Hace 14 años al enterarse Serrat de que Manuel de la Calva y Ramón Arcusa estaban preparando duetos con versiones de sus canciones se ofreció para hacer la versión en catalán del La, la, la que las autoridades del franquismo consideraron un agravio.

La canción, los compositores y el admirado cantautor catalán zanjaron así, más de cuarenta años después, cualquier deuda o resquemor del pasado, porque el Dúo Dinámico sufrió lo suyo cuando se enteró de la decisión de Serrat a través de los periódicos. Todos se quitaron así las espinitas.

En esa versión de 2011 del único tema que España ha ganado en Eurovisión en solitario Manolo y Ramón cantan sus estrofas en castellano y Joan Manuel, en catalán, aunando las voces en un estribillo que se tarareaba en toda Europa sin problemas de fronteras, mucho antes de concebirse el Espacio Schengen. España unió a Europa en 1968 para enfado de un Reino Unido que al final terminó por marcharse de esa unión que se fue gestando con los lustros posteriores a la posguerra.

Manuel de la Calva, protagonista de aquel Eurovisión en blanco y negro, fue cantor y testigo de la evolución musical española durante otros 55 años más.