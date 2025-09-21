Drama en 'Supervivientes', Adara Molinero se marcha siguiendo a su madre expulsada

En los Cayos Cochinos el sol de Honduras se confunde con las lágrimas de los concursantes de Supervivientes All Stars 2025.. Y hay un caso extremo que se detectaba en la noche del sábad con la activación del protocolo de abandono por parte de Adara Molinero. La participante madrileña de 32 años, ganadora de GH VIP 7 y veterana de tres ediciones del survival de Telecinco, la última, precisamente en All Stars 2024, dice que se acabó.

Adara entró en esta segunda temporada con su madre, Elena Rodríguez, como aliada inquebrantable. Lo que prometía ser un dúo de hierro se ha desmoronado en una tormenta emocional que ha paralizado no solo la isla, sino también los platós de Telecinco como sucedió este jueves con la macha de la madre.

Una expulsión tras la tensión de las nomianciones y una semana de fricciones que Adara no pudo contener ante Miri y otros participantes con los que la dimitida concursante ha venido chocando.

Elena Rodríguez, nominada por sus compañeros de Playa Armonía, cayó por un margen ajustado frente a su hija, que sobrevivió gracias al tirón del voto popular, ya que es uno de los rostros más seguidos dentro del reality. La activación del protocolo se anunció este sábado en pleno Bailando con las estrellas. Jesús Vázquez interrumpió el desarrollo del progrma para anunciar la bomba que se había producido en Honduras.

La separación ha sido un mazazo para Molinero. "Estoy triste, la verdad, porque la última persona con la que quería estar aquí, obviamente, es mi madre. Pero bueno, es un juego, ha tocado así... Qué le vamos a hacer", admitía Adara. Apenas 48 horas después, el sábado 2la olla a presión explotó. Tras una riña con Miri Pérez-Cabrero, líder de Playa Caos, a la que le acusó de fomentar mal ambiente, Adara alcanzó el límite de su paciencia (que es alto, pese a todo). "Me siento cuestionada todo el rato. Ella es una persona que me está llevando al límite y he decidido no entrar más porque no soy capaz de gestionar la situación", se ha desahogado Adara antes de pulsar la petición de su marcha.

Ella está nominada de cara a la gala del 25 de septiembre junto a Fani Carbajo, Jessica Bueno y Gloria Camila aunque se está a la espera de si en este domingo, con la gala conducida por Sandra Barneda, se confirma su marcha.

Rodeada de rivales como Rubén Torres, Noel Bayarri y Sonia Monroy, quienes la nominaron, Molinero entiende que su trayectoria en Honduras en 2025 ha teminado.