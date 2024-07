La dolorosa muerte de una compañera de José Yélamo y el impacto en la redacción de La Sexta

El periodista gaditano José Yélamo, conductor de La Sexta Xplica, lo narraba esta mañana en X cuando se hacía eco de la muerte de una compañera de muchos años en la briega de la actualidad en La Sexta, Elsa Llorente. “Es peor de pensar que de pasar. Hace 26 días me dijo que'ahora era su frase preferida", desvelaba el presentador y uno de los rostros de referencia del canal. En La Sexta el fallecimiento de Llorente ha sido un pazado "Pasó lo peor y no gastó tiempo en pensar lo que podría pasar. Lo empleó en amar incluso a los que no supimos estar más cerca en este final de mierda", ha lamentado al respecto Yélamo, con crudeza y aprecio hacia la periodista que ha muerto a los 43 años, victima de un cáncer.

Elsa Llorente estuvo 13 años en La Sexta, formando parte de la redacción de González y García Ferreras antes de que la cadena se incorporara a Atresmedia. Durante seis años formó parte del programa La Sexta Columna. Hace unos meses llegaba a la Cadena SER, responsable de la información laboral en Madrid, tal como detallaban sus compañeros. En 2004 ingresó en Telemadrid antes de pasar en 2008 al canal CNN + en los últimos meses de emisión de este canal temático del Grupo Prisa, última compañía para la que a su vez trabajó.

Otros ex compañeros de Elsa como Manuel Marlasca, ahora en Mediaset, también mostraban su pesar y recuerdo a la compañera fallecida. En La Sexta, en Al rojo vivo, la recordaban así:

"Una persona admirable dentro y fuera de la profesión", resumía el espacio de análisis político. Hasta hace unos días la propia Elsa Llorente mantenía su cuenta X compartiendo información de su ámbito y noticias de la Cadena SER además de mostrarse como una enamorada de la costa de Cádiz como plasmaba su foto principal en la portada de su perfil, con el faro de Trafalgar.