El documental sobre Luis Rubiales en Netflix se lleva otro premio Emmy

El documental que relata el caso Rubiales, #SeAcabó: Diario de las campeonas', dirigido por Joanna Pardos, ganó este lunes en Nueva York el Premio Emmy Internacional a mejor documental deportivo del 2025 . El filme de no ficción relata el caso que dio la vuelta al mundo sobre el beso no consentido que el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda.

#SeAcabó: Diario de las campeonas está dirigido por la catalana Joanna Pardos y producido por Netflix, con los productores ejecutivos que acompañaron a Joanna a la gala, Luis Calvo y Javier Martínez Suárez.

Los otros documentales deportivos nominados eran Argentina 78, sobre el primer mundial ganado por la selección albiceleste, Chasing the Sun 2, sobre la victoria en el mundial de rugby por parte de la selección sudafricana, y Sven, sobre un entrenador sueco que luchó contra el cáncer.

Tras recibir el premio, Pardos dijo estar muy emocionada: "Es algo en lo que sueñas si te gusta el cine, y más con una historia así". "Haber hecho un documental de esta temática en una plataforma tan potente a nivel internacional como Netflix, que haya apostado por este tema y por la libertad para poderlo contar, es sinónimo de que también están cambiando las normas", comentó Pardos.

"Que las niñas persigan todas sus sueños, porque Alexia, Jenni e Irene nos han enseñado que podemos saltar barreras", sentenció la directora.

"Fue un proyecto muy complicado, con muchas versiones. Evidentemente no toda la sociedad pensaba de la misma manera, pero queremos dejar ese mensaje que contrasta con una versión oficial muy desbalanceada y queremos dar equilibrio a esa historia con la historia de las campeonas", añadió por su parte Luis Calvo.