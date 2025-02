'Esa diva' de Melody se derrumba de cara a Eurovisión: antepenúltima en las previsiones

.

Hay que remontarse a los tiempos de Manel Navarro, en 2017, para encontrar una acogida tan desfavorable de la canción española candidata al Festival de Eurovisión.

Melody va a tener que trabajar mucho la promoción para dar oportunidad a Esa diva, que fue tan reconocida por los eurofans españoles en el Benidorm Fest, aupada a la victoria con el recuerdo de que se quedó en puertas de la preselección de 2009, como menospreciada en las casas de apuestas, que la han relegado al puesto 35º, antepenúltima de entre todas las aspirantes (sólo está por delante de Islandia y Montenegro). España partía en principio desde mitad de la tabla, por el flojo resultado de los dos últimos años (Blanca Paloma y Nebulossa), incluso se rozó el Top 10, pero tras saberse la victoria de la cantante de Dos Hermanas, a la que se le ha considerado con un estilo algo trasnochado, las impresiones desde otros países han amonestado con un excesivo castigo a la propuesta de TVE. Por calidad vocal y espectáculo coreográfico Esa diva debería estar mejor posicionada.

Hay que trabajar la puesta en escena y la propia delegación española estaría barajando cómo mejorar (o rejuvenecer musicalmente el tema, los puntos débiles que señalan las críticas, pero es un tanto incoherente tratándose de una canción ganadora de un festival. En la orilla quedaron Uh, nana, de Daniela Blasco y V.I.P. del gaditano J Kbello, de estilo más actual y conectados a los gustos de la Generación Z, que quedó un tanto apartada de las votaciones del público del Benidorm Fest.

En 2017 la mala acogida de Manel Navarro, confirmada después con un último puesto tras su gallo en plena actuación, se debió al corte de mangas del cantante barcelonés en la preselección cuando le abucheó un sector del público. A Melody le está pasando una injusta factura cuando desafinó en la actuacion de la semifinal de Benidorm, cuando tuvo que lidiar con problemas de sonido.

Así fue aquella actuación:

El festival en Basilea es del 13 al 17 de mayo, hay tiempo para pulir aspectos de una canción que no ha sido bien acogida internacionalmente a tenor de su puesto en las casas de apuestas. Con seguridad le falta relevancia aunque Melody se haya convertido en un martillo pilón con el estribillo, cuando se hizo viral por su persistencia en la pasada gala de los Goya. Incluso este aspecto para contraproducente. Esa diva, con aire de Gloria Trevi y epílogo coplero, no convence y no es por insistencia de la cantante, que no se ha convertido en un rotundo éxito en las plataformas musicales. La efervescencia de Melody gana en las distancias cortas. Sus actuaciones en fiestas pre-eurovisivas calibrarán las posibilidades definitivas.

Los rivales a batir en Eurovisión en estos momentos son la candidatura de Bélgica, Red Sebastian, Strobe Lights; Noruega, con Kyle Alessandro y la sentimental Lighter; y la de Estonia, con el surrealista rap de Tommy Cash: Espresso Macchiato, que ha molestado en Italia por los tópicos. La propia candidatura de Italia, a la espera tras Sanremo, y la de Suecia, a la espera del Melodifestivalen, son favoritas de antemano.

Por motivos políticos, Israel vuelve a meter baza con una víctima directa de los atentados de Hamás, Yuval Raphael, y Ucrania puede recibir de nuevo un televoto de apoyo en el contexto bélico presente.