El director de ‘Babylon Show’ estalla contra Mediaset tras la cancelación del programa

Carlos Latre no ha tenido mucha suerte con su último proyecto en Mediaset, 'Babylon Show'.

Después de la emisión de 13 entregas, Babylon Show es historia de la televisión y no precisamente por sus audiencias. Carlos Latre ha sabido tomarse la noticia con naturalidad, a sabiendas de cómo funciona la televisión. Pero también ha habido voces discordantes como la del director del equipo de talento y contratación artística, Mario Revuelta, que ha compartido su opinión a través de un mensaje en LinkedIn.

“El programa ha echado el telón, de on pasamos a off. 13 días nos han dado para competir contra la inercia y maquinaria de dos claros competidores, que llevan emitiéndose 19 y 6 años, respectivamente. Los programas de televisión no son perfectos desde el primer día”, ha declarado.

Revuelta se ha referido a los problemas que ha tenido con el presupuesto del programa. “Es preocupante y ciertamente indignante que las cadenas negocien tan a la baja los presupuestos para dar luz verde a un programa tan enorme como Babylon Show y sorprende la poca paciencia que tienen al medir sus resultados, Nos piden oro desde el minuto uno, pero no dan herramientas para conseguirlo, porque los presupuestos, recursos y equipo se cierran a mínimos. Es como pedirle a un bar de barrio que prepare la cena de 800 jefazos de la ONU en dos horas, con todo perfecto a la primera”, ha explicado.

El director del programa también ha cargado contra las críticas destructivas que les han llegado desde las redes sociales, incluso antes del lanzamiento. “Me asombra la maldad, el escarnio y el deseo de fracaso que nos ha transmitido gente anónima desde el minuto uno, incluso antes del estreno”, ha zanjado.