Dinosaurios, felinos... los contenidos de BBC Player que se incorporan a Movistar Plus +

David Attenborough, el principal naturalista de la BBC, con unos frailecillos
F. A. Gallardo

11 de octubre 2025 - 07:35

Los clientes Movistar Plus+ podrán disfrutar desde el 15 de ocutbre del nuevo servicio BBC Player. De esta forma se integran más de 700 horas de contenido seleccionado (series, documentales y programas) del catálogo de BBC Studios. Con este lanzamiento y la incorporación de los dos nuevos canales BBC Lifestyle y BBC Earth, Movistar Plus+ y BBC Studios amplían y consolidan su acuerdo de colaboración en España

BBC Player incorpora documentales de Louis Theroux, como Historias de Los Ángeles, Vida al límite o Louis Theroux entrevista; producciones de naturaleza como David Attenborough y el dinosaurio gigante, con una expedición a Argentina; o Diario de los grandes felinos, en Kenia. También estará disponible Hoteles increíbles: la vida más allá del vestíbulo y concursos como El rival más débil.

‘Ultimate Wedding Planner’. En ficción destaca el conocido drama detectivesco Padre Brown y las temporadas completas de la popular e incansable franquicia Paraíso (es decir, Crimen en el paraíso, Crimen más allá del paraíso y Regreso al paraíso), cuyos nuevos episodios se estrenarán en primicia en BBC Player.

Nuevos canales: BBC Lifestyle y BBC Earth

Coincidiendo con este lanzamiento, BBC Lifestyle (dial 93) hace su debut en España a través de Movistar Plus+. Diseñado para entretener, inspirar y motivar, el canal ofrecerá a los espectadores una colección de programas de hogar, decoración, viajes y estilos de vida: desde la inspiración de DIY SOS y Casas señoriales hasta grandes títulos de aventuras como Las desventuras de Romesh Ranganathany o Steve Backshall’s Extreme Mountain Challenge.

BBC Earth (dial 86) también se incorpora a la oferta de Movistar Plus+. Con más de 120 horas de contenidos completamente doblados al español, el canal presentará la mejor programación de documentales de BBC Studios, desde impactantes producciones de historia natural hasta increíbles e inspiradores programas de ciencia e investigación. Entre los títulos destacados se incluyen 60 encuentros letales, Expedición Tigre o Polar Bear: Spy on the Ice.

BBC Lifestyle y BBC Earth se suman a los canales de BBC Studios ya disponibles en la plataforma: BBC Series (dial 32), Top Gear (dial 34), BBC History (dial 84) y BBC Food (dial 92) lanzados en enero de este año.

La alianza de BBC Studios y Movistar Plus+ comenzó hace diez años. Desde entonces, Movistar Plus+ ha estrenado en exclusiva sus títulos más impactantes, entretenidos o inspiradores: desde los grandes documentales de naturaleza y ciencia bajo el sello BBC Earth como Planeta Tierra III o Mamíferos, hasta reconocidas series como Time (T2) o Blue Lights.

Ismael Calleja, director de Alianzas de Movistar Plus+: “La integración de BBC Player en nuestra oferta de televisión convergente es un paso muy importante en la consolidación de Movistar Plus+ como la mejor plataforma de entretenimiento disponible en el mercado español. Queremos que Movistar Plus+ sea la gran casa del entretenimiento, el lugar desde el que puedes acceder a todo el contenido de las grandes plataformas audiovisuales. La llegada de BBC Player cumple con ese objetivo y nos convierte en el hogar de BBC Studios en España. Además de ser el socio prioritario en la adquisición, en exclusiva, de su contenido y distribuir sus canales, ahora fortalecemos nuestra alianza siendo pioneros en la distribución de BBC Player en España. Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestra familia de contenidos”.

Arran Tindall, director comercial y vicepresidente ejecutivo para Europa, Oriente Medio y África de BBC Studios: “El público español ha demostrado mucho interés por acceder a la mejor programación británica de calidad, y el lanzamiento de BBC Player, BBC Lifestyle y BBC Earth en Movistar Plus+ nos permite responder a una demanda creciente. Desde los contenidos inspiradores de BBC Lifestyle hasta la diversidad de programas disponibles en BBC Player, estamos orgullosos de ofrecer una programación variada y de calidad a nuevas audiencias. Este lanzamiento marca un hito clave en nuestra estrategia digital, ofreciendo a los espectadores españoles más opciones y flexibilidad para disfrutar de lo mejor de BBC Studios”.

Además, Movistar Plus+ se responsabilizará de la comercialización publicitaria de los canales de BBC Studios en la plataforma y de la publicidad bajo demanda que se integre en BBC Player.

