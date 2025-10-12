Dick Van Dyke ironiza sobre su reto de llegar ya mismo a los 100 años, "sería gracioso"

Dick Van Dyke, nacido el 13 de diciembre de 1925 en West Plains, Missouri, está a punto, por tanto, de llegar a los 100 años. "Sería gracioso", supone. Bromea y pone en el aire si será capaz de alcanzar esa hazaña de edad y en las redes le dan todos los ánimos en incluso le han puesto un reloj cuenta atrás para celebrar ese centenario.

Van Dyke ha sido siempre todo entusiasmo y encarna la época dorada de Hollywood, con su perpetua sonrisa, ya fuera bailando o en alguna situación de comedia. En al televisión es de los pioneros de verdad, con su serie de telecomedia familiar que fue todo un emblema de los años 60. Todos lo recordamos por Mary Poppins, los jóvenes por Noche en el museo. Siempre ha sido una presencia amable, divertida, para los espectadores estadounidenses. Sigue cosechando premios y acude a las galas, como a la de los Emmy en 2024, donde alzó la estatuilla como actor invitado en una telenovela, Days of our lives.

Su timing cómico continuo le ha permitido ser una presencia familiar durante 75 años en los escenarios y platós y hasta bien avanzada su edad tuvo una serie de temporadas, Diagnóstico: asesinato, médico de intriga a lo Se ha escrito un crimen, de su amiga Angela Lansbury, y que estuvo en antena entre 1993 y 2001.

Su vocación era ser mago, sacerdote. Las tablas le llamaron por su talento para hacer reír. Estuvo en el ejército del Aire estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y tras la conflagración se incorporó de nuevo a la radio, donde había comenzado casi de niño haciendo imitaciones, para posteriormente tener su oportunidad en Broadway. Con Bye Bye Birdie (1960) ganó un Tony y estaba listo para metas mayores. De ahí a tener su serie, The Dick Van Dyke Show (1961-1966), producción de la CBS que le valió tres Emmys y que lo convirtió en uno de los nombres de oro de la TV familiar. La televisión le abrió a su vez la puerta del cine como el inolvidable Bert en Mary Poppins (1964), el deshollinador amigo del personaje de la oscarizada Julie Andrews, y como Caractacus Potts entre los cacharros Chitty Chitty Bang Bang (1968). A sus galardones como actor y bailarín también se le unen sus reconocimientos en labores humanitarias a lo largo del último medio siglo, activista de los derechos civiles, especialmente en los años 60, y de la conservación del medio ambiente, también defendía los cuidados en salud mental muchos años atrás.

Dick Van Dyke con su segunda esposa. / Gtres

Bromea sobre sus 100 años pero también recuerda que es una maldición ir viendo cómo fallecen los amigos y los amores de juventud. A su lado, su segunda mujer, Arlene Silver, con la que se casó en 2012 y que tiene 46 años menos que él. Su primera mujer, Margie Willett, estuvo con él entre 1948 y 1984, un destino capicúa con sus años de pesadilla. A lo largo de los 70 cayó en el alcoholismo que fue lo que deterioró su relación y la vida de sus cuatro hijos. En 2013 sufrió un ictus del que se recuperó, aunque le afectó el habla, lo que le ha impedido trabajar más como le hubiera gustado. En su rutina, insiste, siempre hay tiempo para el ejercicio como el yoga. Con las vistas de su casa de Malibú todo mejora, aunque tuvieron que huir a lo justo en los recientes incendios y pudieron contarlo. Su actual mujer le resume como "una persona positiva". No hay que dudar de sus palabras. Su marido se sorprende de lo bien que se llevan. Ante sus detractores que decía que su segundo matrimonio iba a durar poco su ejemplo hace callar bocas.

La fiesta de su centenario pretende que sea sonada, es lo menos que puede hacer ante tanta expectación por su edad. Publicará libro y recibirá un homenaje en el teatro. Todavía es capaz de arrancarse con baile y soltar el bastón.