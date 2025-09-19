Desean la muerte de Manu Sánchez por declararse ateo y cofrade en una entrevista

Manu Sánchez, a punto de estrenar programa este sábado en Canal Sur junto a Pastora Soler, No dejes de soñar, se ha visto rodeado por la polémica por un buen puñado de reflexiones vertidas en un programa cofrade en una cadena local de Sevilla. El espacio Al Cielo, dirigido y presentado por Curro Bono en 101TV Sevilla, arrancaba temporada con el presentador, humorista y productor, próximo pregonero del Carnaval de Cádiz, y que se definió ateo y cofrade. Tras bregar contra el cáncer desde hace más de dos años, despedirse de su familia en cinco ocasiones con la duda de si saldría del quirófano, la forma de ver la vida a cargo del de Dos Hermanas es madura y con una profundidad personal. "Si me dicen que cuando me muera voy a estar con Dios, a lo mejor quiero quedarme con mis hijos", expresaba con carga de ironía.

Ha señalado varios aspectos de la fe católica, como que la Virgen María solo tuvo que sufrir la pérdida de su Hijo durante dos días mientras que el dolor de tantas madres que han vivido la pérdida de sus criaturas se han extendido durante toda su vida, que ha despertado reacciones de comprensión y también de intoleracia.

"Cuando entras en oncología infantil, te cuestionas el plan divino", incidía Sánchez ante el sufrimiento de tantas familas, arrastrados por las dudas de su fe. Manu ya escribió una suerte de pregón alternativo titulado Confesión de un ateo y cofrade (2018), con una charla con el recordado cardenal Amigo emitida en 2016, y entiende que su visión de la doctrina católica hará difícil que algún día pudiera subirse al estrado del pregón de la Semana Santa de Sevilla. Recordó al compositor Pascual González, que no pudo disfrutar del honor pese a su evidente valía.

Lo que, pese a todo, ha sorpredido a Manu han sido las reacciones en las redes en las que le han deseado la muerte, como respondía en un tuit este jueves tras la riada de comentarios de su entrevista cofrade en Al Cielo. "Hoy leo por aquí una buena docena de personas deseándome la muerte y hasta el infierno. Muy creyentes, cristianos, apostólicos y romanos según dicen… pero muy poco buenas personas. Muy lógico todo. Fariseísmo y maldad. El perfil es muy muy parecido… os dejo una muestra de semejantes seres. Allá ellos…", lamentaba.

"Mi admirado @BonoBorrero me invitó generosamente a participar de @AlCielo101. Un programa que sigo y disfruto. Cariñosa y conscientemente acudí y contesté con respeto cada pregunta que me hicieron intentando ser honesto y conciliador. No evité ningún tema ni tampoco podía mentir. Ojalá poder profundizar. Mi postura es conocida (...) Nunca he pretendido ni pretendo hacer apología del ateísmo. Ni lo prescribo ni lo recomiendo. Sencillamente lo soy. Envidio de los creyentes su herramienta y su esperanza, pero no puedo dejar de verla, ni puedo ni quiero autoengañarme. Qué sano es pensar, hablar, compartir y aceptar. A los otros… que su Dios los perdone…", viene a resumir Manu tanto en sus reflexiones como en las reacciones intolerantes.

Respuesta a Manu Sánchez en un tuit captado por el propio aludido

Además de estos aspectos personales, el artista nazareno, Medalla de Andalucía este año, también abordó temas más estrictos de la actualidad cofrade sevillana como la restauración de la Esperanza Macarena y el tratamiento de cierta mofa de los medios nacionales sacando siempre el testimonio de "alguien desdentado", buscando la caricatura cuando hay asuntos sentimentales de Andalucía de por medio.