'A la deriva', el regreso de Paula Echevarría a Antena 3 ¿Cuándo se estrenará?

Antena 3 ha arrancado el rodaje de A la deriva, serie destinada al prime time de cara a la nueva temporada. Esta ficción de Buendía Estudios Canarias (a punto de estrenarse su más reciente superproducción, Las hijas de la criada) y Boomerang TV (Entre tierras) se convertirá en uno de los títulos más ambiciosos de la cadena de cara al próximo año. Se estrenará en Atresplayer y pasará en poco tiempo a las noches de Antena 3. El inicio de las grabaciones se produce en localizaciones de Canarias, donde el equipo ha recreado el humilde pueblo pesquero de Bastuel. A principios del próximo año el rodaje se trasladará a Madrid para completar las secuencias restantes de este drama coral ambientado en la España de los años 70.

Paula Echevarría, que ha reaparecido con la serie Camino a Arcadia, Daniel Grao y Michel Noher encabezan el reparto. La actriz interpreta a Lucía, una mujer fuerte que tras dar por muerto a su marido, Héctor (Daniel Grao) en un naufragio, ha reconstruido su vida junto a Tristán (Noher). El regreso inesperado de los marineros del naufragio pondrá patas arriba su nueva estabilidad y abrirá heridas que parecían cerradas.

El elenco se completa con Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Richard Holmes, Roberto Enríquez, Natalia Huarte, David Castillo, Lucía Guerrero, Albert Baró o Cristian Valencia.

A la deriva consta de 10 capítulos de 50 minutos y su punto de arranque es 1972, dos años después de la tragedia marítima que marca para siempre a la localidad ficticia Bastuel en una historia no alejada a casos reales de aquellos años. El naufragio del pesquero deja a decenas de familias en un extraño limbo: sin cuerpos que enterrar ni certificados de defunción, las mujeres no podían ser reconocidas legalmente como viudas y se veían obligadas a sobrevivir sin recuesos.

Lucía, Maca, Rosa, Berta y Paloma encabezan ese grupo de mujeres que, unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de seguir adelante, logran levantarse. La serie explora su fortaleza, sus secretos y cómo el inesperado regreso de cinco de los marineros desaparecidos reabre viejas heridas y despierta conflictos largamente silenciados.

La ficción está escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, y dirigida por Humberto Miró y Menna Fité. La directiva de Atresmedia Montse García y Luis Santamaría ejercen como productores ejecutivos, con Lucía Alonso y Miró en la coproducción ejecutiva, con Diego del Pozo como responsable de Contenidos de Atresmedia y Daniel del Casar, analista de guion.

En el equipo técnico están Juan León (dirección de casting), Diego Polo (dirección de producción), Antonio González (dirección de fotografía), Paco Redondo (dirección artística), Gualter de Sá (figurinismo), Eva Martínez (jefa de maquillaje), Raquel Martínez (jefa de peluquería), Óscar Paniagua (sonido) y Noelia Núñez (localizaciones).