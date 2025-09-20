La decisión de Manu Sánchez que lo cambia todo en los sábados de Canal Sur

Manu Sánchez y Pastora Soler, en el centro, presentadores de 'No dejes de soñar', entre Toñi Moreno y Bertín en la presentación de la temporada de Canal Sur

Canal Sur ofrece esta tarde la Magna de Huelva y a las 22.30 estrena su formato para la noche de los sábados, No dejes de soñar, programa producido por 16 Escalones, la firma de Manu Sánchez que desde el teatro de Alcalá de Guadaíra controla todos los sábados de la cadena autonómica. Ahora con este espacio de sorpresas, Manu se acompaña de Pastora Soler para cumplir “los sueños de andaluces anónimos e invitados” en un sillón de colores que preside el escenari.

Actuaciones musicales, humor y relatos personales recorrerán cada noche con la malagueña Vanesa Martín como madrina de honor de esta entrega de estren, actuación a la que se sumarán Pastora Soler y El Maki. Entre las historias de esta primera noche, Jean Paul, el primer guardia civil nacido en Camerún y que superó todo tipo de adversidades os para ingresar en el cuerpo. Los espectadores también conocerán la historia de Enrique, con sus más de 400 donaciones de sangre acumuladas a lo largo de su vida.

Emilio, un niño cordobés de tres años que celebra su cumpleaños este sábado, cumplirá su deseo de conocer a Enrique Romero, el presentador de Toros para Todos. Con la excusa de una fiesta se cumplirá ese sueño infantil. El chiclanero Antonio Serrano, el que fue conocido como el niño del tambor de Menuda Noche, ahora que es mago profesional acude al teatro creyendo que dará una sorpresa a otro. Pero terminará en el sillón recibiendo el cumplimiento de uno de sus deseos pendientes desde hace 20 años.

La primera gala se cerrará con Manuel Real Realito, joven torero cuya participación en la final del Ciclo de Novilladas de Andalucía se vio amenazada por la falta de un traje de luces. Sus padres solicitaron ayuda al programa, que proporciona el atuendo y retransmitirá su actuación en directo. Una noche emociones, música y humor con el sello de 16 Escalones, el equipo de Manu.