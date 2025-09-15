Todo lo que debes saber sobre el estreno de Gonzalo Miró en La 1

La 1 cambia de registro en la franja de tarde. La cadena franquicia de RTVE contará con un nuevo magacín a partir de este lunes en su sobremesa, Directo al grano. Un nuevo espacio que nada tiene que ver con La fábrica de la tele, aunque cuenta con la participación de La Osa Producciones Audiovisuales, y que se acerca más a otros formatos de la cadena que están funcionando como Mañaneros o Malas lenguas. La emisión del nuevo programa tendrá lugar de 15:55 a 17:30 horas, de lunes a viernes en La 1 y RTVE Play.

Directo al grano, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, es un magacín diario que, en medio de la alta demanda informativa actual, busca separar el grano de la paja y explicar de forma sencilla lo que ocurre, con rigor, claridad y dinamismo. El nuevo formato, producido por RTVE en colaboración con La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media, apuesta por un enfoque cercano, dinámico y plural, dispuesto a abordar la agenda diaria de temas sociales, políticos y de consumo que más preocupan a la ciudadanía, además de poner foco, a través de investigaciones y reportajes exclusivos, en diferentes temas poco o nada conocidos para la gran mayoría de la sociedad.

Con la llegada de Directo al grano, a partir de este lunes Malas lenguas comienza una nueva temporada estrenando nuevo horario y estructura de emisión: de 17:30 a 19:30 horas en La 2, y de 19:30 a 20:30 horas en La 1.

Directo al grano llega con el objetivo de acercar la información al espectador en un momento de gran sobreexposición mediática, donde abundan los datos, pero no siempre las claves para comprenderlos. Con un estilo ágil y una narrativa clara, el espacio combinará: mesa de análisis con la participación de periodistas, expertos y voces de referencia; entrevistas en profundidad a protagonistas de la jornada en temas de política, economía, cultura o sociedad; reportajes de investigación, que ofrecerán contexto más allá de los titulares; y conexiones en directo con un equipo de reporteros desplegados en los principales escenarios de la actualidad.

La comunicadora y economista Marta Flich lidera el programa como presentadora principal. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad de explicar lo complejo con cercanía. A su lado estará Gonzalo Miró, analista político y comunicador, habitual en tertulias y programas de actualidad.

El programa tendrá cada día varios colaboradores, entre los que figuran Ramón Espinar, Ada Colau, Lilith Vestringe, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán o Alfonso J. Ussía en la mesa de actualidad.