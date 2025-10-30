Daniel Sancho y el extraño vídeo de su cuenta de instagram ¿sabotaje o mensaje?

Un vídeo de más de cuatro minutos ha aparecido de forma inesperada en el perfil de Instagram de Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en el verano de 2023.

La cuenta estaba inactiva desde antes del crimen y esa aparición ha sorprendido a todos. ¿Se ha pirateado la cuenta? ¿Alguien en nombre de Daniel Sancho ha colgado el vídeo para lanzar alguna proclama? Las imágenes muestran a un grupo de niñas tailandesas sentadas en el suelo entonando un canto tradicional en tailandés, precedido por una cuenta atrás de carácter de cyber-punk, sin ningún tipo de explicación o comentario adjunto. ¿Es un sabotaje o alguien en nombre de Sancho quiere que se vuelva a tener atención sobre su caso?

En las duras condiciones de la prisión de Surah Thani los presos como Sancho, condenado a la máxima pena tras la condena a muerte, no tienen acceso a teléfonos móviles ni a internet. Desde distintos medios que han conectado con la familia y su defensa el vídeo habría sido subido por un contacto de Sancho dentro de la cárcel y el vídeo se ha compartido por petición suya.

Otra interpretación apunta a que Sancho ha querido recordar su reclusión y duras condiciones, vida carcelaria que ha transmitido en sus cartas, con horas de formación y disciplina, comida escasa y muchas horas de desesperada soledad. También se apunta que el vídeo de los cánticos es una muestra de respeto por el luto nacional en Tailandia por el fallecimiento de la reina madre Sirikit, lo que parece improbable.

Con ese extraño post al menos el suceso de Daniel Sancho lo vuelve a poner en porimer plano.

¿Cómo fue el crimen de Edwin Arrieta perpetrado por Daniel Sancho?

El caso de Daniel Sancho y el crimen en Koh Phangan se remonta al 7 de agosto de 2023, cuando el cocinero y aspirante a influencer de 29 años quedó en el mencionado paradisíaco rincón tailandés con una persona que conocía desde tiempo atrás, Edwin Arrieta, cirujano plástico colombiano de 40 años. El encuentro, presumiblemente con carácte sexual, acabó en tragedia. Según la versión de Sancho, Arrieta intentó abusar sexualmente de él durante la noche, lo que desencadenó una pelea en la que el español actuó en defensa propia.

Sin embargo, la fiscalía tailandesa con la investigación policial y primeras versiones del acusado argumenta que se trató de un asesinato premeditado, respaldado por evidencias como la compra previa de cuchillo y bolsas de plástico por parte de Sancho en una tienda local para desmembrar y ocultar el cadáver por lugares dispersos. Sancho admitió haber golpeado a Arrieta con un puño y un arma contundente causándole la muerte. Desmembró el cuerpo en al menos 14 partes utilizando una sierra y herramientas en el cuarto de baño de la villa alquilada. Empaquetó los restos en bolsas y los dispersó: algunos en el mar cercano, otros incinerados y el torso enterrado en una finca cercana.

El 9 de agosto, Sancho se entregó voluntariamente a la policía en una comisaría de la isla vecina de Surat Thani, donde confesó los hechos, aunque su defensa insistió en la legitimidad de la autodefensa ante una agresión sexual no consentida.

¿Qué sucedió en el juicio de Daniel Sancho?

El juicio en Koh Samui y la condena a cadena perpetuaEl proceso judicial se desarrolló en el Tribunal Penal de Koh Samui entre abril y mayo de 2024, con sesiones sin imágenes que pese a todo fueron tema de apertura en todos los informativos televisivos y atrajo la atención internacional por la brutalidad del caso y las implicaciones diplomáticas entre España, Colombia y Tailandia.

La fiscalía presentó pruebas forenses que presentaban la premeditación del español, incluyendo mensajes de texto previos donde Sancho expresaba recelos hacia Arrieta, y testigos que corroboraron sus compras sospechosas horas antes del crimen.

La defensa de Sancho argumentó homicidio imprudente en lugar de asesinato, alegando pánico por la agresión sexual y ausencia de intención letal, pero el tribunal rechazó esta tesis al considerar que los golpes fueron dados "con intención de matar".

El 29 de agosto de 2024, el tribunal dictó sentencia: cadena perpetua por asesinato premeditado, evitando la pena de muerte gracias a la confesión y cooperación de Sancho, que también fue sancionado con una multa de 100.000 baht (unos 2.700 euros).

El veredicto detalló que Sancho "preparó el crimen" y actuó con alevosía, desestimando la autodefensa por falta de pruebas concluyentes de agresión sexual. La familia de Arrieta, representada por su hermano Edwin y su padre Rudy, celebró la resolución como justicia para la víctima, mientras los padres de Sancho expresaron decepción pero respeto por el proceso.Apelaciones y situación actual en prisión.

La defensa de Sancho apeló inmediatamente la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones de Chon Buri, solicitando rebaja a homicidio culposo y posible traslado a España bajo un convenio bilateral de 1988 sobre ejecución de penas.

En septiembre de 2024, el tribunal confirmó la cadena perpetua. rechazando argumentos de la defensa como irregularidades procesales como la traducción de pruebas o la cadena de custodia de evidencias.

Daniel Sancho cumple dos años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Surat Thani, donde se adapta a una rutina estricta: conteos múltiples diarios, tres comidas al día, clases de muay thai y lectura. Su madre, Beatriz Sancho, ha visitado el país en varias ocasiones para apoyarlo, describiendo su resiliencia pese al aislamiento. La familia de Arrieta continúa exigiendo justicia plena, con homenajes anuales a la víctima, mientras el caso resalta tensiones sobre extradiciones y penas en jurisdicciones extranjeras. No hay avances confirmados sobre un traslado a España, que requeriría aprobación tailandesa.