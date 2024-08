Cristina Cifuentes, sorprende entre los fogones de 'Masterchef Celebrity'

Con la llegada del nuevo curso televisivo y el final del mes de agosto, todas las cadenas ultiman los detalles de sus nuevos programas y comienzan a lanzar las primeras promociones de lo que le deparará al espectador durante los próximos meses. Esta vez ha sido el turno de uno de los formatos televisivos más exitosos de La 1, Masterchef Celebrity, que volverá a encender sus fogones este otoño de la mano de su novena temporada.

Y para anunciar la vuelta del formato, TVE ha publicado un avance en sus redes sociales, en el que mediante una cirquenses imágenes se presenta a varios de los nuevos participantes y al mítico jurado que tendrán que ganarse para ir superando las fases de este talent show culinario: Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

De entre los participantes que aparecen en esta primera promoción, sobresale la presencia de la ex política popular Cristina Cifuentes, algo que no ha pasado para nada desapercibido. Al final de este pequeño vídeo, en el que se muestran unos instantes del programa, la que fuera ex diputada de la Asamblea de Madrid, realiza la siguiente declaración: “No pienso volver a dimitir, así que prometo mejorar”, frase que demuestra su esfuerzo y dedicación en las pruebas que presenta este formato.

Mediante este vídeo, se confirma la presencia de Cifuentes entre los fogones y la vuelta de la expolítica a la cocina, ya que Cristina Cifuentes ya demostró sus dotes culinarias con su triunfal paso por el programa La última Cena 2, un talent show del mismo tipo del Grupo Mediaset.

Aunque, no es la única celebrity que estará presente en esta novena temporada, ya que en este vídeo de presentación también aparecen personalidades como Pitingo, Pocholo Martínez-Bordiú e Inés Hernard. En cuanto a la lista completa de concursantes de este show culinario, la cadena ya adelantó los nombres, entre los que destcacan celebrities como la actriz María León o la influencer Marina Rivers.

Aunque esta no es la curiosidad más mediática de esta nueva temporada de Masterchef Celebrity, ya que fue entre los fogones del programa donde se conocieron el jinete Álvaro Muñoz Escassi y la modelo Hiba Abouk, protagonistas de uno de los culebrones del verano, ya que tras la separación del jinete de María José Suárez, comenzaron a salir imágenes del jinete junto a la modelo.

Aunque para ver el paso de la ex política y el acercamiento entre Escassi y Abouk, habrá que esperar al estreno del programa, fecha que TVE aún no ha desvelado.