Los creadores de Sálvame condenados a prisión por revelar datos protegidos de Rocío Flores

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia firme contra los productores televisivos Óscar Cornejo y Adrián Madrid, imponiéndoles una condena de dos años de prisión, una indemnización de 200.000 euros y dos años de inhabilitación profesional. El tribunal les considera autores criminalmente responsables de un delito de revelación de secretos relacionados con Rocío Flores Carrasco, hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, según informa el diario El Mundo.

La sentencia justifica la severidad de la condena en la necesidad de proporcionar una reparación significativa que proteja los derechos de la víctima. Los productores fueron declarados culpables de desvelar información confidencial de un expediente judicial de menores en la docuserie "Rocío, contar la verdad para seguir viva", emitida en Telecinco. Los hechos revelados hacían referencia a un episodio de violencia entre Rocío Flores y su madre ocurrido cuando la joven era menor de edad, incluyendo entrevistas, conclusiones del equipo psicosocial y detalles de la sanción impuesta.

El tribunal ha considerado probado el daño moral causado, señalando expresamente que "se ha estigmatizado a la perjudicada vulnerando su honor, su intimidad, su propia imagen y obstaculizando su derecho a la reinserción social". La resolución destaca que la elevada audiencia del documental intensificó la intromisión en la privacidad de quien entonces era menor. Además, extiende la responsabilidad civil de forma subsidiaria a Mediaset España y a Radical Change Contents por haber emitido el programa.

Los productores, ante la sentencia

Tras conocerse el fallo judicial, los productores han emitido un comunicado anunciando su intención de recurrir. "Ante la sorpresa que ha supuesto esta resolución, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran tranquilos y firmes en su convencimiento de inocencia. La sentencia no es firme y será recurrida", han manifestado a través de un comunicado.

La productora La Osa Producciones Audiovisuales ha recordado que "el Juzgado de Instrucción nº 38 de Madrid archivó la causa en un primer momento y que otros procedimientos similares contra diversos medios también fueron sobreseídos". Finalmente, han subrayado que confían plenamente en que la Justicia acabará dándoles la razón, como sucedió anteriormente tras el recurso presentado por Rocío Flores.