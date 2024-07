Esta es la continuación de 'Betty la fea' en Prime Video

Betty cambió el flequillo, las gafas y el aparato por maquillaje y ropa sofisticada, se casó con el hombre con el que siempre había soñado, tuvieron una hija y llegó a ser la presidenta de la empresa en la que antes era la secretaria del jefe, pero, ¿es feliz 20 años después?

La telenovela más exitosa de la historia de la televisión ha regresado, de la mano de Prime Video, tras un parón de 25 años para continuar con la historia de los personajes originales, con nuevos actores y tramas que expondrán a los protagonistas a nuevos desafíos y dilemas, en un contexto actual y “adaptado a los nuevos tiempos”.

En el elenco de Betty la fea, la historia continúa Ana María Orozco vuelve a encarnar a Beatriz Pinzón Solano en los nuevos diez episodios, en los que se enfrenta a retos diferentess, más vitales y menos relacionados con su apariencia física, todo enmarcado en su propia búsqueda de la felicidad y en sí misma.

Los creadores aseguran que introdujeron temas de hoy en la serie para adaptarla a los nuevos tiempos, cuidando más lo que los personajes dicen o cómo se comportan pero respetando la esencia que Fernando Gaitán, el creador y guionista de la serie de 1999, diseñó para cada uno.

Natalia Ramírez, la actriz que da vida a la antagonista femenina, Marcela Valencia, explicó que, aunque el tiempo haya pasado, “es como si hubiéramos dicho ‘corten’ en 2001 y nos volviéramos a encontrar en el nuevo estudio al día siguiente pero 25 años después”.

Además de Ramírez, el director, Mauricio Cruz, y la productora de la ficción , Yalile Giordanelli, en la reciente presentación en su tierra natal, Colombia, acudieron al evento los actores que dieron vida a los icónicos personajes de Patricia López (Lorna Cepeda), Hugo Lombardi (Julián Arango) y Nicolás Mora (Mario Duarte), que hicieron hincapié en su preparación para volver a interpretarlos después de tantos años.

“Pensé que Hugo sería más serio, más calmado, traté de hacer un personaje distinto, busqué otra forma de andar. Pero la primera vez que me vestí de él no tuve nada que hacer ahí, ese man salió tras 20 años esperando a salir. Hugo es Hugo”, explicó Arango entre risas. Cepeda, por su parte, añade que “la esencia del personaje es la esencia, no hay nada que hacer”, y asegura que cree que la gente está “entusiasmada” y “expectante” con esta evolución de los personajes y de su trama. Volver a dar vida a estos queridos roles de la cultura popular colombiana tras años sin que el público siguiera sus pasos, supuso “un reto”, explica el director de esta nueva temporada de la serie , ya que tuvo que “encajar en un equipo que está integrado desde hace 25 años”.

Además del elenco original de la serie , se sumaron a la presentación dos de los nuevos actores, Zharick León y Rodrigo Candamil, que afirmaron sentirse “afortunados” y no dudaron en unirse al universo de ‘Betty’ en cuanto se les planteó la oportunidad.

“Cuando llegué al estudio y los vi a todos, se me olvidó que era actriz”, afirma León, y añade que espera que su personaje sea querido porque es una mujer que tiene “cosas admirables” pero “si la serie fuera una pintura, ella sería la sombra”.

Los récords de 'Betty la Fea'

Betty la fea fue calificada por el Libro Guiness de los Récords como la más exitosa de la historia de la televisión , estrenada en 1999 y finalizada en 2001. Fue emitida a lo largo del mundo, doblada a 25 idiomas y adaptada en 28 países, entre ellos España con Yo soy Bea.

Tras el éxito de la serie , Gaitán realizó otra ficción diaria, Eco Moda, una secuela que continúa con la vida de Betty en la empresa y que duró sólo una temporada. La más premiada fue la versión estadounindense, Ugly Betty.