Los consejos para no morir ahogado a raíz del fallecimiento del hijo de Bill Cosby

La noticia ha conmocionado a los seguidores de una de las series más seguidas en los años 80 La hora del Bill Cosby, todo un acontecimiento familiar cada semana. En España se emitía en las tardes de La 1 en el inicio de la competencia con las cadenas privadas. Aquella ficción estaba en un pedestal antes de conocerse años después los abusos sexuales de su protagonista y producotr, Cosby, que en esta telecomedia en un admirable padre afroamericano con una solvente situación económica.

El joven actor Malcolm-Jamal Warner interpretaba al hijo mayor de la familia Huxtable, Theo, que acaba de fallecer de manera trágica a los 54 años. El intérprete ha muerto este domingo por un grave percance mientras esta en una playa de la zona de Puerto Limón, Costa Rica, en la Playa Grande de Cocles.

El bañista se vio atrapado por una fuerte corriente marina, por una resaca, mientras nadaba en la playa y no había forma de acceder a él. La corriente era tan fuerte que le sumergía de forma continua y murió por agotamiento en esta lucha por salir de agua. Cuando fue recogido por una lancha de la Cruz Roja se intentó reanimarlo durante veinte minutos y fueron infructuosos todos los intentos de reanimación.

Malcolm-Jamal Warner en 'La hora de Bill Cosby'

El fallecimiento de Warner ha sobrecogido a compañeros, amigos y a los millones de seguidores que tenía la serie. A raíz de conocerse su muerte este lunes se han sucedidos los posts sobre consejos de cómo escapar de una corriente de agua que, por ejemplo, causa decenas de muertes de bañistas en las costas españolas cada año.

Para escapar de una fuerte corriente en el mar los servicios de asistencia recomiendan sobre todo mantener la calma, ya que el pánico de no controlar la situación puede llevarnos a chapotear de manera compulsiva, intentando zafarnos de vernos arrastrados mar adentro, y agotar la energía, como le ha sucedido al infortunado Malcolm-Jamal. La peor decisión es intentar nadar hacia la playa de manera opuesta a la corriente ya que es un agotamiento inútil. Lo mejor es buscar una salida a la corriente aunque sea lejos de la orilla.

La recomendación es nadar en paralelo a la costa, de manera calmada, dejándose llevar por la corriente mientras se busca salir de la resaca que permita volver. Las corrientes inesperadas suelen tener unos 20-30 metros de ancho, es cuestión de tiempo hallar su extremo aunque ya afianzado en el mar se disipa. Lo más importante, como se insiste, en ir en contra de la corriente.

En el caso de estar en esa situación hay que pedir auxilio con gestos notorios, agitando las manos, pero sin que suponga un estrés físico. Siempre con calma para ahorrar energías.

Precisamente la Guardia Civil publicaba este tuit el pasado 18 de julio:

Si se está observando un incidente y estamos en la orilla no es cuestión de irse hacia el arrastrado e intentar salvarlo si no se tiene cualificación y forma física. Una llamada de emergencias al 112 que inicie un dispositivo profesional es más aconsesable si no se tiene preparación en auxilio. Por supuesto, en una playa con socorrista, este es el primero que tiene que ser requerido para emprenda el rescate.

En general hay que ser precavidos con el mar. Evitar zonas peligrosas que ya están advertidas y en caso de fuertes vientos, con la bandera amarilla, extremar las precauciones y en caso de bandera roja bajo ningún concepto entrar en el agua.