Todo por un conejo, el público respalda la eliminación de este lunes en 'MasterChef Celebrity'

La cuarta gala de MasterChef Celebrity 10 este lunes comenzó con Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz presentando una prueba original: neveras de todo tipo, desde una lujosa y moderna hasta una retro destartalada, una mini de oficina y una neverita de playa. Los aspirantes, divididos en parejas (excepto José Manuel Parada, que cocinó junto al chef invitado, Francis Paniego), debían repartirse los ingredientes de su nevera y preparar un plato. Antes de cocinar, Torito desafió a Alejo por el pin de la inmunidad infiel, que permite a quien lo gana evitar la eliminación. el repotero efusivo superó a Alejo con un plato sobresaliente, arrebatándole el pin en una prueba donde David Amor, Miguel Torres, Juanjo Bona y el propio Torito también destacaron.

La competencia está reñida esta edición y la expulsión de la escritora y contertulia Valeria Vegas dejó claro que cualquier error es fatal. Valeria se marchó en un decisión final con el 'odiado' Jorge Luengo, el mentalista que condenó a Soraya hace dos semanas a decir adiós.

Los aspirantes viajaron a Cala Dúo, en Formentera, en la prueba de exteriores para gestionar un servicio real en un chiringuito. David Amor y Juanjo Bona, los mejores del primer reto, lideraron los equipos. El gallego capitaneó a Masi, Jorge Luengo, Rosa, Torito, Valeria Vegas y Miguel Torres, mientras que el cantante zaragozano lideró a Mariló Montero, José Manuel Parada, Valeria Ros, Mala Rodríguez y Alejo.

Juanjo demostró desde el inicio una actitud positiva y una gran capacidad organizativa, ganándose el elogio de sus compañeros y jueces. Mariló destacó su madurez: “Ha dado órdenes claras y ha asignado bien los roles”. Por su parte, David Amor tuvo dificultades, necesitando la ayuda de Jordi y Samantha, que se pusieron la chaquetilla para apoyar. Aleix Puig (MasterChef 7) y la ínclita Ofelia (MasterChef 9) también asesoraron a los equipos.

El equipo azul de Juanjo Bona se alzó con la victoria. El artista surgido de OT donó 4.000 euros a Aspanoa, una asociación aragonesa contra el cáncer infantil. El equipo rojo, liderado por David Amor recibió los delantales negros y el actor asumió su fallida capitanía.

De vuelta al plató, Juanjo Bona salvó a Masi de la eliminación y los jueces permitieron que ella salvara a su vez a David Amor. En el reto final, los aspirantes con delantal negro (Rosa, Torito, Valeria Vegas, Jorge Luengo y Miguel Torres) tuvieron que replicar un plato de otoño del chef Paolo Casagrande, con la ayuda de Marina Rivers (MasterChef Celebrity 9) y Emilio Manzano (MasterChef 13), quienes tradujeron la receta al lenguaje de la Generación Z.

Rosa Benito brilló con la mejor valoración, pero el tratamiento de Valeria Vegas al conejo no convenció a los jueces, Vegas tuvo problemas con el conejo, un cocina fallido que ha resultado ser caro y, por tanto, queda fuera a la espera de la repesca.