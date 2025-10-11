'Cuánto, cuánto...' así es el concurso de Broncano en La 1 con Eva Soriano y Aníbal Gómez de Ojete Calor

Eva Soriano y Aníbal Gómez en la presentación de 'Cuánto, cuánto, cuánto' en el FesTVal de Vitoria

Eva Soriano y Aníbal Gómez conducen este concurso de enigmas de cantidades. Tras La Revuelta de lunes a jueves, la productora de David Broncano, Encofrados Encofrasa, y su socia El Terrat, se encargan de la noche de los sábados de La 1 con Cuánto, cuánto, cuánto, concurso que se estrena este sábado pasadas las diez y media, tras el encuentro de la selección.

Para la conducción, la garantía de Eva Soriano, cómica y presentadora encargada de las mañanas de Europa FM con Cuerpos especiales. Tras La Noche D ahora afronta un nuevo formato desenfadado en la cadena pública.

Y junto a ella, Aníbal Gómez, uno de los componentes de Ojete Calor junto a Carlos Areces, y que tiene aquí una gran oportunidad.

El concurso renueva aspectos clásicos de los concursos de siempre con enigmas para todos (“para imbéciles”, por lo sencillo en teoría, como dijeron en La Revuelta). Pesos, medidas y cantidades para poner a prueba la intuición y observación de los espectadores.

Junto a las prueba habrá entrevisas, sketches y la presencia de famosos para ponerse el reto de adivinar los retos. En cada entrega habrá un recorrido por localidades para, de paso, conocer a sus vecinos, tradiciones y curiosidades, entre mediciones absurdas y didácticas.

En la dirección, Alejandro Alcaraz y Marina Montalbán, y producción del núcleo de La Revuelta, Ricardo Castella, Jorge Ponce y Broncano