La complicación cardíaca que obliga a la retirada del cantante Lucas González y cómo le afectó a la nariz

El cantante gaditano Lucas González, del dúo Andy y Lucas, se retira por problemas de salud antes lo que se ha enfrentado en los últimos años. A raíz de su aspecto por un mal cuidado de su afección en la nariz, desde el pasado año el artista del barrio gaditano de La Laguna, tras más de veinte años de escenarios, ha ido compartido abiertamente detalles sobre su estado de salud, incluyendo problemas cardiovasculares y complicaciones derivadas de una cirugía nasal. Lucas se ha sincerado en el programa Me quedo conmigo de la plataforma Mediaset Infinity ante la psicóloga Alicia González.

Lucas comenzó a experimentar problemas de salud que inicialmente se manifestaron como mareos durante sus actuaciones. Tras esperas y pruebas, la solución estuvo en el cardiólogo. Se le diagnosticó una cardiopatía isquémica, una afección en la que una arteria no bombeaba sangre adecuadamente lo que resultaba en una reducción de oxígeno en su organismo.

El problema de circulación, según ha detallado Lucas, estaba relacionado con una coagulación sanguínea deficiente, lo que afectaba su capacidad para soportar el estrés físico y emocional de las giras musicales.

El tratamiento inicial para esta afección incluyó medicación para estabilizar su condición, junto con la recomendación médica de reducir el estrés y descansar. Sin embargo tal como expresa en Me quedo conmigo Lucas reveló que las revisiones cardiológicas posteriores no han salido como deberían, lo que indica que su problema de corazón sigue siendo un desafío, a lo que se había añadido la afección respiratoria por la que tuvo también que operarse de la nariz, con las secuelas de su aspecto, lo que ha a su vez le ha generado más estés.

Estas complicaciones de salud de Lucas ha llevado al dúo a esta gira de despedida que se culminará dentro de unas semanas, sin renunciar a volver juntos o por separado a los escenarios aunque su compañero, Andy, ya baraja otros proyectos.

Paralelamente a ese problema cardíaco que describe en esta entrevista emitida en esta semana, Lucas enfrentaba dificultades respiratorias debido a una desviación de tabique nasal, una condición que se agravaba por su cardiopatía, ya que le dificultaba aún más obtener el oxígeno necesario. Esa situación le llevó a tomar la decisión de someterse a una cirugía estética y funcional en la nariz en 2024, con el objetivo de corregir el tabique y mejorar su respiración. La intervención no salió como esperaba. Tal como también confesó en El Hormiguero, el gaditano admitió que no fue un "buen paciente", ya que no siguió las indicaciones médicas postoperatorias, como tomar antibióticos, antiinflamatorios y aplicar las pomadas recomendadas, manteniendo el vendaje correcto para evitar malformaciones. Esto resultó en complicaciones graves: una vena en su nariz se rompió, lo que impidió una correcta cicatrización y provocó sangrados persistentes.

Lucas admitió que subestimó la gravedad de la situación, esperando que la inflamación disminuyera rápidamente, pero su condición empeoró con el tiempo, afectando tanto la funcionalidad como el aspecto estético de su nariz. Este aspecto desató comentarios hirientes y críticas, especialmente en redes. El artista Lucas negó en principio haberse sometido a una intervención quirúrgica, esperando que la polémica se disipara, como suele ocurrir con los temas virales en redes. La presión pública y los comentarios constantes, incluso frente a sus hijos, lo llevaron a hablar abiertamente sobre el tema.

En Me quedo conmigo, junto a la psicóloga Alicia González, reVELA cómo la situación lo afectó emocionalmente, especialmente por las críticas crueles y los encuentros incómodos, como el episodio en un bar donde una pareja hizo comentarios ofensivos sobre su apariencia en presencia de su hijo, insinuando incluso un vínculo con el consumo de drogas. Toda la polémica le causó un profundo dolor emocional. La situación fue particularmente difícil cuando se vio enfrentado a estas actitudes frente a sus hijos, lo que lo llevó a lamentar la falta de tacto de muchas personas. A su vez, en Me quedo conmigo destaca el apoyo incondicional de su familia, que ha sido un pilar fundamental para sobrellevar tanto los problemas de salud como toda esta presión mediática y social.

La gira con Lucas prosigue y ya después de las actuaciones previstas pasará de nuevo por el quirófanos para tratarse de nuevo la nariz.