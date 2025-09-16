Una compañera de Elsa Pataky ficha como camarera de ‘First Dates’

First Dates, que acaba de volver a Cuatro tras pasar el verano en Telecinco, contará con una nueva camarera. Se trata de Lidia Santos, Miss Málaga 2011, que relevará a Laura Boado, la exconcursante de La isla de las tentaciones que fichó por el programa de Carlos Sobera tras la marcha de Lidia Torrent.

Lidia Santos está inmersa en las grabaciones de las entregas de la nueva temporada en la que aparecerá junto a Carlos Sobera, Matías Roure, al que también podemos ver en Bailando con las estrellas, y las gemelas Cristina y María Zapata.

La modelo internacional se encargará de acompañar a los solteros a la mesa para que encuentren el amor, les atenderá durante la velada y será partícipe de las primeras impresiones. La joven malagueña cuenta con experiencia delante de las cámaras, ya que ha participado en campañas de moda y publicidad con rostros conocidos como Elsa Pataky.

Lidia está encantada con su nuevo cometido en First Dates. “Siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como First Dates es muy especial. Soy una enamorada de la vida y creo firmemente en el amor, así que estar en un formato donde las personas vienen a buscarlo me hace sentir muy identificada”, ha confesado.

La maniquí sabe que está ante una gran oportunidad para darse a conocer en la televisión. “Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí”, ha finalizado.