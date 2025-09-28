'Ciberdelitos', aprendizaje para detectar estafas, desde hoy domingo

La 2 inicia este domingo Ciberdelitos, a partir de las ocho de la tarde, serie documental que indaga en el creciente panorama de los crímenes informáticos mediante casos reales recientes y análisis expertos.

Con 13 episodios de media hora, el espacio semanal indaga en las últimas tendencias criminales basadas en las nuevas tecnologías y, sobre todo, ofrecer herramientas prácticas para contrarrestarlas. Producida por Play Producciones y conducida por la periodista Esther Paniagua, especialista en este ámbito, la serie aporta un tono didáctico con recreaciones fidedignas de los casos reales, con relato de las víctimas y la orientación de profesionales de la ciberseguridad, con efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Cada entrega de Ciberdelitos explora aspectos concretos desde fraudes bancarios y falsificaciones de identidad hasta la sustracción de información sensible o el acoso virtual, ilustrando cómo las redes de ‘cibercriminales’ operan con mayor sofisticación, apurando al día todos los resquicios.

Este formato de La 2 prioriza la prevención y proporciona sugerencias concretas sobre la gestión segura de las contraseñas y accesos, la distinción de todo lo que puede ser engañoso o esfafa y el uso prudente en todo tipo de plataformas colectivas. La intención de espacios así, en horario familias, es fomentar una mejor formación en el uso de las nuevas tecnologías para todas las generaciones. Este programa está dentro de la iniciativa Generación D, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La serie contribuye al esfuerzo cpor acortar la brecha digital y potenciar competencias esenciales para navegar con seguridad.