Chenoa, el chándal de seis euros y la ruptura más memorable cumplen hoy 20 años

Han pasado 20 años desde aquel momento que marcó un antes y un después en la vida de la cantante Chenoa: la ruptura con David Bisbal en 2005, una experiencia amorosa que resultó traumática y, a la larga, profundamente enriquecedora. Lo que sucedió el 1 de abril de 2005 se convirtió en historia de la televisión (ahora se hace historia de la televisión con cualquier cosa), pero realmente es un momento memorable cuando Chenoa, con toda su sinceridad, fue a pedirle a los fotógrafos apostados a la puerta del edificio donde se vivía que se marcharan.

Chenoa ahora está en un gran momento, presenta dos programas en televisión, The Floor, para La 1, y Operación Triunfo para Prime Video y además es jurado de un espacio que patrimonio nacional, Tu cara me suena y que llega el próximo viernes a Antena 3 con una nueva temporada. Hace veinte años parecía una joven vulnerable, que sólo relacionábamos por el OT 1, donde había conocido al principal exponente, en esos momentos de aquella generación, el almeriense David Bisbal. Habían roto semanas antes para asombro de los millones de seguidores que habían visto nacer su romance ante las cámaras de TVE.

Chenoa en 'The Floor'

Dos décadas después la intérprete balear de origen argentino entiende que fue en exceso impulsiva, y algo ingenua, cuando bajó a hablar con los reporteros sin más escudo que su sinceridad. Un gesto que nadie le había pedido. Ella misma ha rememorado aquella imagen del chándal gris: ojeras marcadas (como "look de Kung Fu Panda"), el pelo grasiento sin lavar desde hacía días, y aquel chándal funcional, feote, comprado por 6 euros en el supermercado Caprabo, que gritaba días oscuros desde la comodidad del hogar.

Aquella estampa, que sorprendió a propios y extraños, sigue siendo una estampa imborrable y dio material a los programas del corazón. Hoy, se ha convertido en un ejemplo escenificado del sufrimiento amoroso cuando no se busca esconder el dolor. El chándal gris de seis euros fue regalado a una amiga, sin pensar en el carácter patrimonial-sentimental que podría tener veinte años después. Ahora sería una pieza de museo.

Bajar al portal de su casa es un acto que parece tan espontáneo como arriesgado para una figura pública (como en las guerras, se sabe cómo empieza la batalla, pero nunca cómo termina)., Fue algo inesperado e insólito: ofrecerse sin filtros a los paparazzi. Chenoa se sintió casi obligada a hacerlo, presionada por unos vecinos hartos de la situación. Querían que ella resolviera el caos de los periodistas, que incomodaban a quienes solo intentaban entrar o salir del edificio.

Esos vecinos, que tocaban el timbre insistentemente y le exigían soluciones al acoso de cámaras y micrófonos, parecían sacados de una escena de Aquí no hay quien viva. "Menudo follón", podría haber dicho Juan Cuesta. Chenoa recuerda cómo la regañaban por no hacer nada para disolver aquel circo mediático. "No estaba preparada" para enfrentar tantas críticas cruzadas, admite.

Aunque lamenta aquella exposición tan cruda, con los año no ha renegado de lo qu pasó. Bajó para aclarar que ella y Bisbal seguían siendo amigos y que no volvería a hablar más del tema. Sin embargo, los reporteros no cejaron en su empeño (los directores, al fin y al cabo, siempre pedían más), lo que exasperó aún más a la comunidad. "Yo en chándal no salgo más" dijo Chenoa y se ha convertido casi en un lema nacional.

"Lo que más pena me daba es el pelo, qué mal peinada estaba. Todo el mundo habla del chándal, pero ese pelo grasiento de haber llorado...", ha lamentado la cantante y presentadora en otras ocasiones. Y los brazos cruzados, que de eso sí me acuerdo. De protección: pido respeto. Por favor, qué frase es esa de pido respeto", ha reaccioinado en otras ocasiones riéndose de su espontaneidad.

Lo que no esperaba Chenoa años después es que estaría otra vez en primer plano después de casarse en 2022 con el médico Miguel Sánchez Encinas, tras aplazar la boda prevista para 2020 por la pandemia. El matrimonio duró apenas año y medio. Pero no bajó nunca a la calle a hablar con los fotógrafos. De la ruptura no habló nunca abiertamente y nunca hizo muestra pública de estar pasándolo mal por ese divorcio que parecía precipitado. Chenoa en 2025 puede presumir de trayectoria artística, de buen momento profesional y reservar para sí con todo éxito de lo que siente en su corazón.