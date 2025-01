El chef Pepe Rodríguez para los pies a los influencers en su restaurante de esta manera contundente

MIentras prepara una nueva edición de MasterChef con anónimos y la posterior con famosos, el chef Pepe Rodríguez está totalmente centrado en su restaurante El Bohío, en la localidad toledada de Illescas, un lugar de parada obligatoria y uno de los locales manchegos más reconocidos y que le abrió las puertas a su oportunidad en la televisión.

Pepe ha intervenido en el podcast La Escalera Roja y ha hablado de todos los asuntos relaciones con su profesión culinaria y su vertiente de comunicador en la televisión. Pero donde ha parado en seco su mensaje ha sido cuando ha surgido sobre cómo reacciona cuando en El Bohío acuden comensales con la intención de montar un vídeo con la experiencia. El chef televisivo, que estará más que acostumbrado que a la atracción de su nombre lleguen influencers y figuras de las redes de toda índole e intención, ha subrayado que no deja montar cámaras en su meses. Sobre los creadores de vídeo que quieran ir a su restaurante deben tener claro que lo van a tener casi imposible. Deben pedir autorización e incluso, según el cariz, pagar para instalar su equipo, y siempre con la condiciones de que no molestan a nadie de la sala.

"No se puede hacer un show en un restaurante. Si alguien quiere poner una cámara, que me pague", ha señalado, para quitar las ganas a quienes buscan notoriedad alegremente a costa de su trabajo.

Además lamentó que la crítica gastronómica se haya convertido en una excusa para atacar y presionar a las direcciones de los restaurantes, intentando acorralar con críticas negativas si no se cumplen sus exigencia. "Se permiten el lujo de hacer una crítica despiadada, como si supiesen, pero ¿cuándo hemos normalizado que alguien sin experiencia gastronómica dicte lo que es bueno o malo?", se pregunta Pepe Rodríguez en el podcast La Escalera Roja.

El chef manchego acepta la libertad de expresión y opinión, por supuesto, pero no las críticas con carácter tóxico. Quiere tener lo más lejos posible a quienes sólo buscan derribar la reputación de los restaurantes porque sí. "Si quieres escribir algo, es tu opinión y no te lo puedo impedir, pero no permitiré grabar un espectáculo que afecta a quienes venimos aquí a trabajar", ha advertido, lamentando que todo sea tan grotesco para el jurado televisivo.