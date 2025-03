Como Charlton Heston en la playa, la razón del 'shock' de Terelu al regresar a España

La escena final de la playa de El planeta de los simios se ha repetido este jueves cuando Terelu Campos ha regresado al plató de Supervivientes tras su 18 días, fatigosos, en Honduras y ha parecido que la presentadora ha venido de otro planeta. Su cara de asombro y desconcierto ha reflejado el shock que ha tenido al presentarle una foto que había sido portada. Terelu incluso se agachaba de forma espontánea para cerciorarse. "¿Qué se ha hecho?", preguntaba incrédula.

Ese pasmo procedía cuando Jorge Javier Vázquez le presentaba la foto "de una actriz con varias peliculas" a sus espaldas que había pugnado por sustituirla en Supervivientes, le comentó con intriga. Era una broma para presentarle la portada de Lecturas donde aparecía Paola Olmedo, la ex exposa de su sobrino José María Almoguera, tras haber pasado por los retoques estéticos. Terelu no podía salir de su asombro.

Paola Olmedo ha experimentado un cambio radical en su rostro tras la intervención. Quien fuera su suegra, Carmen Olmedo, se reía ante la sorpresa de su hermana Terelu, quien se le acercaba para que le aclarara qué había pasado.

La hasta ahora superviviente no pudo estar los 21 días a los que aspiraba. Su misión era estar el mismo tiempo que otra insufrible estancia como la de su hermana. En la noche de su reencuentro en la gala en el plató tuvo que encajar algunas chanzas de su amigo Jorge Javier, quien también le reconocía con ternura que no sabía sí traía "más arena en los zapatos o más historias en la mirada”,.

Terelu y su cara de asombro al regreso al plató de 'Supervivientes'

Ella respondía que lo ha pasado mal y que el hambre y el mal sueño la asediaban. “Mi cabeza quería (seguir) Jorge, pero mi carne dijo basta”, ha resumido. Con esos díasa que pasó recluida en la palapa, debatiéndose si proseguía con mala actitud o admitía su marcha.

Jorge Javier, insistía: “te has tirado del helicóptero, has pescado con las manos, ¿qué más querías demostrarle al mundo?”. Terelu tenía la respuesta: “quería demostrármelo a mí misma, Jorge. Solo a mí misma”, señaló.

Una de esas razones de esa angustia era volver a ver a su nieta y a su hija Alejandra Rubio. Ambas les han aguardado y la robinsona está deseando recuperar el tiempo de su ausencia.

Y en ese momento se producía el momento Paola Olmedo.

“Vamos a enseñarte algo que no has visto todavía”, le inquiría el presentadorr. Aparecía una mujer que posaba con seguridad en su mirada.. “¿La conoces?”, insistía Jorge Javir. Terelu escudriñaba esa cara. “No, no sé quién es esa señora. No la he visto en mi vida”. Regocijándose en la intriga, el programa amplia para que se viera la portada completa de la revista Lecturas. Y ahí aparecía el titular: “El radical cambio de la exnuera de Carmen Borrego: la nueva cara de Paola tras una cirugía extrema”.

El shock era digno de Charlton Heston. “¿Perdona? ¿Qué se ha hecho?”, acertaba a preguntar Terelu. “Todo”, replicó Jorge Javier. “Dice el titular que su madre no la reconoce. Normal, si yo tampoco la reconozco!”, reconocía entre aplausos y risas en el plató. Con tan sólo 18 días fuera de España, la experiencia era como haber estado ausente años.