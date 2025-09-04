Carme Chaparro y la enfermedad por la que ha dejado temporalmente la TV, el síndrome de Ménière

La periodista Carme Chaparro, rostro de los informativos de Mediaset, en Telecinco y Cuatro, lleva seis meses de baja por una dolencia de la que en prinicipio no quiso dar detalles. Nacida en Salamanca en 1973 y criada en Barcelona, su presencia en la pantalla abarca más de veinte años además de ser autora de novelas como No soy un monstruo, Castigo, La química del odio o Delito.

Conductora también de espacios divulgativos, Chaparro anunció una retirada temporal del plató hace seis meses para priorizar su salud, Al cabo de medio año ha revelado que sigue sufriendo problemas en el oído interno lo que le provoca crisis con las que se ve agotada. “Tengo días buenos, momentos incluso fantásticos, y otros en los que no saco fuerzas ni para levantarme de la cama”, ha reconocido.

En marzo anunció su baja y en mayo se enfrentó al golpe personal de la muerte de su padre. Compartió en redes lo sucedido y reconoció que esta noticia le había originado un empeoramiento temporadal

Años atrás reveló la dolencia que pardece y que se habría agudizado en estos meses de retirada. Carme Chaparro padece el síndrome de Ménière, trastorno crónico del oído interno que afecta el equilibrio y la audición, con pitidos fuertes incesantes, causado por un exceso de líquido (endolinfa) en el laberinto auditivio. Los síntomas del síndrome incluyen vértigos, pérdida auditiva, tinnitus (como se denominan los zumbidos constantes) y sensación de presión en el seno de la cabeza.

En su caso, Chaparro ha señalado que ha perdido audición y que se enfrenta a pitidos casi constantes, por lo que comparte experiencias para ayudar a visibilizar esta complicación y que afecta a unas 15 personas por cada 100.000 habitantes en España.

La periodista de 52 años está casada y madre de dos hijas pequeñas. Su marido, el cámara Bernabé Domínguez, es su gran apoyo en estos momentos. El respaldo de su familia está siendo fundamental para sobrellevar mejor la dolencia así como amistades que le han mostrado todo su aprecio como Raquel Sánchez Silva o Toñi Moreno y muchos compañeros de Mediaset.