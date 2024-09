Carlos Sobera y el alzhéimer en los '12 Meses 12 Causas'

Un diagnóstico de alzhéimer no solo transforma la vida del paciente, sino también la de sus familiares. En el 94% de los casos, son los familiares quienes asumen el cuidado del paciente con Alzheimer, enfrentándose al desgaste que esto implica. Por ello, es crucial la investigación para hallar soluciones que desaceleren la progresión de la enfermedad y mejoren la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores. Estos son los pilares de la campaña solidaria de Mediaset España '12 Meses, 12 Causas' en septiembre, liderada por Carlos Sobera., conductor de First Dates Hotel en Telecinco y First Dates en Cuatro. El presentador ejerce de embajador de esta campaña realizada en colaboración con la Confederación Española de Alzhéimer y otras demencias (CEAFA) y la Fundación Reina SofíaLa campaña, que se enfoca en el apoyo a la investigación y en el cuidado de los pacientes y sus cuidadores, comienza este domingo con la transmisión del anuncio a lo largo del mes de septiembre en los diversos canales de Mediaset España.

Carlos Sobera explica que “es de vital importancia colaborar con una causa como esta, que me permite convertir el deseo de ser útil a la sociedad en realidad”. “Una de las grandes novedades de esta campaña es que no está enfocada tanto a las personas que sufren el alzhéimer sino a aquellos, familiares o no, que se encargan de cuidarlas, porque con frecuencia somos injustos y tendemos a olvidarnos de quienes utilizan su tiempo y dedican su vida a seres queridos que no pueden reconocerlos”, señala el presentador. “Es muy importante cuidar a los cuidadores de quienes sufren Alzhéimer porque ellos son la primera barrera entre quienes sufren la enfermedad y su desarrollo y representan un apoyo tanto para la familia como para el sistema sanitario”.

Sobera considera crucial "continuar invirtiendo en investigación, ya que no debemos cesar ni un instante en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, puesto que cualquiera de nosotros, nuestros padres, hermanos o hijos podríamos sufrirla". Además, enfatiza la importancia de la concienciación social: "Es imprescindible que todos tomen conciencia del problema que supone el Alzheimer y que comprendan que es una emergencia sanitaria, económica y social. Más allá de la investigación, es necesario solicitar a los gobiernos y entidades que aumenten las medidas adecuadas para ofrecer una mayor atención a los afectados por esta enfermedad, para así disponer de más centros especializados en Alzheimer y formar grupos de apoyo y capacitación psicológica para los cuidadores de los afectados".

El alzhéimer es una enfermedad neurodegenerativa incurable que se estima afecta en España a más 800.000 personas como pacientes y a muchas más como familiares y cuidadores. Comienza mermando los recuerdos y, según avanza, se va perdiendo el conocimiento de procesos rutinarios, de los familiares, del espacio y del tiempo. Mediaset España y la Confederación Española de Alzhéimer y otras demencias (CEAFA) y la Fundación Reina Sofía aúnan fuerzas en esta campaña para concienciar sobre la importancia de la investigación para combatir la enfermedad y reconocer la labor de los cuidadores.

Invertir en investigación para vencer al alzhéimer es clave en la batalla contra la enfermedad. Actualmente, según apunta la Fundación Reina Sofía, se están produciendo avances sustanciales en el campo de la investigación clínica de la demencia que acabarán llegando al paciente: fármacos modificadores de la enfermedad en desarrollo; tests basados en análisis de sangre; y nuevos criterios diagnósticos de la enfermedad con un enfoque claro de medicina de precisión.

También es fundamental paliar las consecuencias psicosociales, sanitarias y económicas que ocasionan el alzhéimer y otras demencias en pacientes, cuidadores, familiar y sociedad. Para garantizar el mejor de los cuidados al paciente con demencia, CEAFA incide en la importancia de cuidar al cuidador y reconocer su valor; incluir a la familia en el modelo asistencial; y articular medidas encaminadas a prevenir la pobreza asociada al cuidado de una persona con alzhéimer.