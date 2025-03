Carlos Latre y Lorena Castell, juntos ahora, por qué han fallado en Mediaset

Babylon Show, el programa de access prime time que Telecinco pensaba entrar en liza frente a El Hormiguero y sobre todo ante la irrupción de La Revuelta, no llegó al mes de emisión porque fue un proyecto que debió trabajarse más antes de lanzarlo a los leones. Latre se precipitó y en verdad se percibía que nadie estaba mentalizado en plantar cara y resistir ante un proyecto que hacía aguas antes de empezar. Desde el propio Hormiguero han mostrado siempre su aprecio en antena hacia Latre, aunque se marchara así sin más a la competencia, respeto al que fuera colaborador durante tanto tiempo y que fue jurado de Tu cara me suena desde la primera temporada. Ahora ha permutado su puesto con Florentino Fernández, que ocupará su lugar en las imitaciones de los viernes mientras el de Castellón (el mejor imitador en nuestro país, hay que reconocerlo) será jurado en Got Talent, donde antes estaba Flo.

Por reafirmar que Latre no ha encontrado el sitio en la misma cadena donde comenzó, sus apariciones en El programa de AR, como Trump, Sánchez o el ínclito Montoya, no han sido precisamente brillantes. Apariciones forzadas, con caracterización acertada pero con interprtaciones sin alma, sin chispa, como si hubiera olvidado todo lo aprendido. Latre es de esas figuras que en pantalla funcionan mucho mejor como complemento y en dosis. Pero sin un contexto fuerte, toda su aportación se quiebra. No es lo mismo añadirse a la fiesta, que es lo que sucedió en Crónicas marciana, que es lo que hacía con Pablo Motos, que entrar en frío en un matinal tras una tertulia política. Los cálculos no acompañan a Carlos desde que fichó por su antigua casa, porque esa casa ya no es lo que era.

Lorena Castell y Leo Harlem como padrinos en 'El Grand Prix'. / RTVE

Lorena Castell será acompañante en el jurado de Got Talent. En su caso releva a Tamara Falcó, pan sin sal que por motivos de presupuesto se quedará en El Hormiguero para decir poco pero aparentar mucho. La animadora del Bingo para Señoras (está claro que aludimos a Castell no a Tamara) no ha tenido una oportunidad relevante desde que pasó hace ya más de un año a Mediaset. Su apoyo a Santi Millán en el fugaz Caiga quien caiga tampoco hacía presagiar que iban a durar mucho en la noche de los domingos (hubiera sido mejor, como en origen, en la sobremesa). La barcelonesa está desaprovechada en Mediaset y parece que la victoria en MasterChef Celebrity en lugar de alzarla le ha dado mala suerte.

En Got Talent, con Risto, demasiado aprovechado en su caso, sobreexpuesto, y Paula Echevarría, otro fichaje que se antojaba innecesario, pero en algún sitio la deben poner) el nuevo cuarteto del jurado está llamado a congeniar y a mejorar su implicación. El formato de Fremantle necesitaba más artillería por ese flanco de la interacción entre participantes y examinadores.