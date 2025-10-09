La cantante Isleña Julia Medina estará en el Benidorm Fest junto a la mexicana María León

Julia Medina, cantante de San Fernando, participante de Operación Triunfo en 2018 y de Tu cara me suena, participará en el Benidorm Fest 2026 junto a una intérprete mexicana, María León. En estos momentos el ganador del certamen no tiene confirmada su presencia en Eurovisión ya que TVE ha planteado boicot a Israel por la guerra de Gaza y ha de negociarse el futuro de la edición en un foro de la UER en el mes de noviembre donde todo puede ocurrir. RTVE ha presentado la nueva edición y sus aspirantes.

Julia por lo pronto va a ser una de las 18 participantes del festival de Benidorm y uno de sus temas junto a su compañera de dúo ha sido seleccionado para esta venidera edición. La isleña quedó en quinta posición en el talent de hace ocho años y desde entonces se ha confirmado como un nombre sólido de la música. En 2019 lanzó su debut discográfico, No Dejo de Bailar, primer trabajo de seis temas con ritmo. En 2021 lanzó su primer álbum, Epicentro, con Universal Music, con temas personales, con influencias de pop-rock, flamenco-electrónico y temas intimistas con inspiración de Billie Eilish.

En 2023 participó en el formato Dúos Increíbles de TVE, haciendo duetos con David DeMaría y María del Monte, demostrando su versatilidad y en dicho año estrenó singles como Adiós. Su participación en Tu Cara Me Suena le dio mucha popularidad entre el gran público.

Para la cita de Benidorm su dúo será con una carismática cantante mexicana, María León. "Años de esfuerzo que dan el fruto" de una colaboración que veremos en febrero. La mexicana, de Zapopan, Jalisco, está deseando 2 "cruzar el Atlántico" para esta aventura. En su caso surgió de Pop Stars México, se forjó en musicales y su debut como solista fue en 2020 con Adicta, además de ser intérprete de telenovelas como La Piloto (2017) o La Mexicana y el Güero (2020).