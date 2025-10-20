Este canal emite desde hoy la icónica serie ‘Falcon Crest’ en su sobremesa

Desde este lunes 20 de octubre, el canal de televisión VinTV, producido por AMC Networks, estrena Falcon Crest, la serie basada en las rivalidades de la familia Gioberti y los Channing, enfrentados por el control de la prestigiosa finca dedicada a la industria del vino. De lunes a viernes, VinTV emitirá dos episodios de la mítica serie a partir de las 14:35 horas.

La producción gira en torno a personajes inolvidables como Ángela Channing (Jane Wyman), una mujer carismática capaz de cualquier cosa por mantener su legado familiar y el enfrentamiento con su sobrino Chace Gioberti (Robert Foxworth), heredero de los viñedos ubicados en el Valle de Tuscany tras la muerte de su padre Jason.

Después del fallecimiento de Jason, Chace decide mudarse a California junto a su mujer y sus hijos, Cole y Vicky, para administrar su legado. Mientras trata de averiguar las extrañas circunstancias que rodean la muerte de su padre, las tensiones con su tía Ángela, siguen aumentando, que ve peligrar su imperio con la llegada de su sobrino. Completan el elenco Lance Cumson (Lorenzo Lamas), futuro heredero de Falcon Crest y Chao-Li (Chao-Li Chi), fiel ayudante de Ángela, entre otros.

Este año, Falcon Crest celebra el 40 aniversario de su estreno en España, una efeméride que refuerza el carácter icónico de la serie y su legado en la cultura popular. Su emisión, que comenzó cuatro años después de su lanzamiento en Estados Unidos, permitió una mayor acogida de los espectadores al poder disfrutar de la serie al completo durante las sobremesas de la televisión española.