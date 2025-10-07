Café con tapita, la anécdota en el tren del cantante Roi Méndez

El cantante gallego Roi Méndez ha compartido una anécdota que le ha sucedido en el tren que no tiene nada que ver con vagones parados en medio de la nada o retrasos insoportables. En este caso ha sido un despiste por polisemia al ofrecerle la azafata un "café con tapita".

Roi lo ha compartido en redes y sus miles de seguidores han sonreído con el suceso, el "café con tapita", no era el que se imaginaba el ex alumno de Operación Triunfo.

El cantante Roi Méndez

"Acabo de pedir un café en el tren y la chica me pregunta si quiero una tapita.

Le pregunto qué tienen de tapa y me contesta, confundida: “la normal”.

Yo le pregunto qué es “la normal”. cruasán? Mollete?

Se ríe y me saca esto...

La chica le había ofrecido un "café con tapita". Es decir, un vaso tapado por una pieza de plástico para saborear el café sin sufrir derrames de líquido, sobre todo por el posbile movimiento del tren.

Roi ya se imaginaba un café con una tostada al lado, pero la "tapita" era eso, efectivamente, una tapa de tapar.

"Aquellos tiempos donde daban tapas gratis con la bebida, qué perdida tan irreparable para España", le ha replicado con humor un follower.

Otros le han recordado que las "tapas" no acompañan a los cafés sino en tal caso a vinos, cervezas o refrescos. Otros usuarios han aprovechado para recordar el origen de la "tapa" como pequeña ración de comida para acompañar el vino.

La polisemia de tapa ha regalado en este caso un simpático e ingenuo golpe de humor.

Roi Mendez (Orense, 1997) surgió de la novena edición de Operación Triunfo en 2017, donde alcanzó el cuarto puesto y sedujo al público juvenil con su naturalidad, como le ha sucedido hoy en el tren. Su estilo se enfoca al pop-folk influido por sus raíces gallegas. Autodidacta de la guitarra desde la adolescencia, Roi creció en un entorno familiar que fomentó su pasión por la música como escape creativo. Antes de O, había compuesto temas personales y participado en festivales locales, pero fue su interpretación emotiva de canciones como Hallelujah le catapultó a ser uno de los favoritos de la edición.

Además de contar con dos álbumes publicados ha editado colaboraciones notables como la de Aitana con Volar (2021), y ha explorado géneros más experimentales en sencillos como Abajo" (2023), mientras mantiene un compromiso social con causas como la salud mental juvenil.

A sus 28 años Roi se prepara para su tercer álbum, anunciado como un regreso a las raíces folk con influencias globales, reafirmando su rol como puente entre la generación millennial y Z en la música pop españoloa.