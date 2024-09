El buen fondo de armario que ha lucido La 2

En cuántas ocasiones lo más valioso pasa inadvertido a los ojos de la mayoría. Haciendo de la necesidad virtud, la directora de La 2, Laura Folguera, en su primer verano de mandato, nos ha empaquetado una parrilla de programación a coste cero en la que todo es caviar, aunque pocos se hubieran enterado. A coste cero, y tirando del fondo de armario de la producción propia de lo que había emitido la propia cadena durante los últimos años, Folguera ha reconvertido ese batiburrillo de documentales ajenos que se emitían sin orden ni concierto durante los veranos precedentes en un cofre del tesoro donde asistir a unas producciones que son oro puro.

Sonará a consuelo de pobre, no lo niego, pero lo digo con conocimiento de causa. No saben lo que se pierden quienes por no pulsar el botón de La 2 están perdiéndose el festín. Estoy seguro que se trata de programas divulgativos que no vieron en el momento en que se estrenaron, pero que tampoco están aprovechando para recuperar estas jornadas calurosas del 2024.

Me estoy refiriendo, y no doy más rodeos al asunto, a espacios como Geópolis, Por fin ya es lunes, Una matemática viene a verte, Escala humana o Detrás del instante. Sólo duran media hora, sí son espacios que hay que ir a buscarlos, que incluso pueden que nos tropecemos con ellos de casualidad, pero contienen mejor televisión que esa que llena las parrillas de La 1 en cualquier franja. No hablaremos de las privadas para no faltar.

Pero hay mucho más. A quienes los cinco títulos citados les parezcan demasiado elevados pueden sintonizar con formatos no por entretenidos menos dignos, Guardianes del patrimonio’, Arqueomanía, Las rutas de Ambrosio, Al filo de lo imposible, Dfiesta, Seguridad vital, Ruralitas o Un país para leerlo.

En todos los casos se trata de primeras reposiciones que alguien con sentido común ha decidido poner a disposición de una audiencia deseosa de aprender, aunque fuera verano y en La 2, que es una cadena que no falla.