Belén Esteban discrepa de la polémica de Broncano, ella fue después a 'El Hormiguero'

Si hay un personaje superviviente en el directo, experto en las improvisaciones y cebar (y controlar) exclusivas es Belén Esteban. Una voz que realmente está autorizada para hablar de las interioridades de los espacios diarios, del estrés y los cambios sobre la marcha que han de hacerse en los programas de actualidad, a la caza de primicias y atar invitados allá donde vaya el reportero. Con las horas en directo de Sálvame ya acumula experiencia de sobra para saber cómo funciona esa televisión que puede desmontarse a la mínima.

Ante la reacción de Broncano de despedir La Revuelta sin poder entrevistar al invitado que tenía acordado, el campeón mundial de Moto GP, Jorge Martín, que tenía el compromiso de acudir antes a El Hormiguero, Belén Esteban ha sido conciliadora y no ha querido azuzar por ninguno de los dos espacios. Precisamente ella estuvo en La resistencia, donde su nombre quedó revalorizado por entonces, acercándose al público joven, y de ahí que regresara ensalzada a La Revuelta, donde apareció junto a María Patiño, ambas muy efusivas, para anunciar su actual programa en Ten, Ni que fuéramos shhh. La princesa apareció semanas después en El Hormiguero, aportando al espacio de Pablo Motos uno de los mejores registros de la temporada. Está agradecida a ambos comunicadores y no entra en la cizaña política que rodea de forma suplementaria la polémica entre ambos espacios.

Desde el equipo de Broncano se defiende que Jorge Martín estaba atado desde al menos hace tres semanas, mientras que por parte de El Hormiguero se justifica que existía un acuerdo previo del deportista en caso de que fuera campeón del mundo para darle la primicia de una entrevista en televisión a Pablo Motos. A su vez la comercializadora del mundial, Dorna, fue la que aclaró la situación a los representantes de Martín que desde La Revuelta han considerado como presiones y jugarretas subterráneas. Desde el espacio de Antena 3 se tildó todo de "un malentendido sin importancia" por la descoodinación entre los representantes de Martín.

Belén Esteban en su entrevista con Pablo Motos

Belén Esteban ha centrado en este aspecto lo que ha desencadenado la airada protesta desde el espacio de La 1 y la emisión de imágenes de El hombre y la tierra sobre la berrea del ciervo, serpientes y buitres como respuesta irónica. La de San Blas quita hierro y se centra en el representante que llevó al deportista a La Revuelta sin saber que tenía "un contrato cerrado con El Hormiguero".

Y sobre exclusivas entre un programa y otro, aclara por su parte que no tuvo problemas en estar primero con Broncano y después en El Hormiguero. "Tengo que decir una cosa: sinceramente no sé los problemas de Broncano con El Hormiguero pero yo he ido primero a Broncano y luego a Motos y no ha pasado absolutamente nada". La actitud más razonable que se ha visto este viernes de polémica y odio encendido en las redes. "Me ha sorprendido porque te quedas pensando qué ha pasado aquí", ha lamentado Belén sobre el conflicto avivado entre ambos programas.