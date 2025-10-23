‘La que se avecina 16’: fecha de estreno y emisión del capítulo 200 en las salas de cine

La temporada 16 de La que se avecina ya tiene fecha de estreno. Prime Video ha anunciado que los capítulos de la serie creada por los hermanos Caballero podrán verse en la plataforma de streaming a partir del 18 de noviembre. La nueva temporada de La que se avecina contará con 8 episodios de 50 minutos de duración y con la novedad de la emisión del capítulo 200 de la serie producida por Mediaset España en colaboración con Prime Video.

El estreno del primer episodio de la serie tendrá lugar el próximo 18 de noviembre. A partir de entonces cada semana se lanzará un nuevo capítulo todos los martes.

La gran novedad de la temporada 16 de La que se avecina es la emisión del capítulo 200 en las salas de cine Yelmo de nuestro país. Un hecho sin precedentes que coincide con la campaña +Que Cine que se pondrá en marcha en toda España. Las proyecciones tendrán lugar los días 11 y 15 de noviembre en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Gijón, Valencia, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Bilbao, Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, entre otras.

En las nuevas tramas de la comedia vecinal, Amador triunfa como empresario, Yoli y Óscar tendrán que lidiar con la maternidad, Martín estrena restaurante, Antonio recluta nuevos minions para poner en marcha sus planes de presidente, Menchu y Fina a la caza de terroristas, Bruno debuta como productor cinematográfico, Berta y Greta se desmelenan… Una serie de acontecimientos inverosímiles y disparatados que nos mantendrán pegados al televisor para disfrutar de la serie más longeva de la televisión nacional.