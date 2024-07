Quién es Arianna Aragón, la nueva camarera de ‘First Dates Hotel’

Arianna Aragón es uno de los nuevos rostros de First Dates Hotel, la versión estival del formato de citas a ciegas que se estrena esta semana en Cuatro, donde coincidirá con una persona muy especial para ella: Carlos Sobera. La joven actriz, hija de Rody Aragón y nieta del payado Fofó, es hija a su vez de Patricia Santamarina, que luego rehízo su vida con el presentador de Mediaset.

Por ello, entre Arianna Aragón y Carlos Sobera existe una relación especial. Además, no es la primera vez que trabajarán juntos, ya que ambos coincidieron en la renovada versión de El precio justo en TVE y en la obra de teatro Miles Gloriosus. El presentador de First Dates dedicó unas bonitas palabras para la hija de su mujer en una entrevista a la revista Lecturas. “Es un orgullo, la ves crecer y progresar, la ves que tira para arriba, que se divierte, lo disfruta y está contenta. Y te llevas un alegrón tremendo. Es un momento bueno”, declaraba.

Arianna es como una hija para Carlos Sobera, que tiene una hija en común con Patricia, Natalia, la hermana menor de la nueva camarera de First Dates Hotel. “Ella tiene 25 años y yo la conocí con 5, porque Patri y yo llevamos 20 años juntos. Yo la siento como una hija, la he tratado siempre como una hija y ella me ve como un segundo padre”, aseguraba hace un año en la revista Lecturas.

No obstante, la actriz mantiene una excelente relación con su padre, Rody Aragón, cuya relación con Patricia finalizó en buenos términos. Carlos Sobera siempre ha tenido claro cuál era su rol y nunca le ha quitado el papel de padre a Rody. “Todos sabemos quién es el padre biológico y no lo discute nadie, pero nuestra relación afectiva y emocional es de padre e hija. Y mi responsabilidad es de padre. Es la hermana de mi hija biológica, somos una familia y así lo sentimos, sin discutir la paternidad de nadie en absoluto”, explicaba en la citada entrevista.

El nuevo fichaje de First Dates Hotel procede de una familia ligada al espectáculo y la interpretación. Es sobrina de Emilio Aragón y nieta del entrañable payaso Fofó. La joven, que se ha formado en la escuela de Cristina Rota, se define como una mujer tímida que no podría seguir la carrera de sus antecesores en el circo, aunque sí asegura que tiene una espinita clavada: no haber conocido a su abuelo Fofó. “Ví vídeos de cuando mi abuelo Fofó murió y lo que se generó en su entierro, con la cantidad de gente que fue, que me impresionó y me emocioné. Me hubiera gustado conocerlo, claro que sí, es la espinita que tengo clavada, pero él murió cuando mi padre era un niño. Yo veía de pequeña los vídeos y no sabía que era mi abuelo”, dijo en la revista Diez Minutos.