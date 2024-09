¿Qué va a aportar David Broncano a TVE?

La revuelta llega el lunes 9 al access prime time de La 1. Un proyecto nacido con polémica por la imposición desde la Moncloa para levantar la franja y hacer sombra a El Hormiguero. Lo tendrá difícil. David Broncano, conductor y productor del show surgido desde La resistencia de Movistar Plus + confía en dotar de su sello a un perfilado formato para el público generalista de TVE a la hora de la recta final del Telediario 2, al filo de las diez de la noche. El Terrat con la productora del propio Broncano, Encofrados Encofrasas, asumen un proyecto de 28 millones de euros por dos temporadas cuya contratación se llevó por delante a la anterior presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez Caballero.

"Trata con inteligencia a los espectadores", ha sido la principal defensa del responsable de contenidos de Agustín Alonso. Broncano llegaba cargado de ironía, cierta resignación y distancia a la presentación en el FesTVal de Vitoria, recordando que los millones de su programa no se los lleva él enteros, aunque admite que él es rico. A su lado, Ricardo Castiella, alma de la construcción del formato, y el inefable Grison, con ausencia por enfermedad de Jorge Ponce, puntales para entender la repercusión de La resistencia. No ha estado cómodo en esta presentación, pero sin perder la calma. "Soy pragmático", se reconoce ante las críticas y el retorcimiento de su contratación, "un asunto de Estado con datos falsos", venía a lamentar sin perder el tono. Se siente a gusto en una cadena pública, ha reconocido en este miércoles. "Venimos a trabajar aquí como si fuéramos a otra cadena", y que van a aportar "un programa bonito y de calidad en comedia". "Está orgulloso" de contribuir a la cadena pública. "No podemos hacer un programa tan caro y espectacular" como otros, vino a tirar de guasa Castiella. "Es gratis", añadió Grison. "No es que sea gratis, es que no tiene precio", vino a echar un capote la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre.

Primera promoción del nuevo programa de Broncano. / RTVE

En la lucha por las audiencias Broncano admite que no van a ganar a la competencia, ante el 35% que suman Motos y Carlos Latre, los formatos similares, en una guerra particular consgio mismo: justificar y dar lustre a su presencia en TVE durante dos años.

Lara Chus, Valeria Ros (que por tanto dejaría Zapeando) son algunas de las apariciones fijas de un formato de entrevistas y humor que sigue en el teatro donde se grababa La resistencia, 'vandalizado' con grafitis. "El programa está bien y con tres cámaras aquí mismo funcionaría", explicaba con gesticulación Broncano para insistir en la cofianza de su espacio.

David Broncano se ha convertido en uno de los personajes televisivos más destacados de los últimos años. / Movistar Plus+

Desde TVE se reclama la diversidad de su programación y que las mediciones de audiencia no sólo serán por lo que se registre en vivo a la hora de emisión, se tendrá muy en cuenta el consumo de jóvenes espectadores en otros soportes. "Hay que crear contenidos no sólo para una franja", subraya Agustín Alonso, temiéndose las cifras frente a la competencia, especialmente El Hormiguero, formato al que Broncano ha querido mostrar su respeto y reconocimiento.

David Broncano cree que no va a entrevistar al presidente Pedro Sánchez, su gran valedor, en esta temporada, pero sí espera tener en breve al ex presidente Mariano Rajoy, para que hable su labor como registrador de la propiedad.