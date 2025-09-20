Apartar a Israel: no es lo mismo Eurovisión que una competición deportiva

Con 67.000 muertos sobre la mesa es patético hablar de un boicot al Festival de Eurovisión por la presencia de Israel. Pero es momento de escenificar gestos y denuncias.

Dar de baja a Israel del festival es una decisión inevitable que la UER tenía que haber tomado hace ya años y que sabemos no van a asumir. La suerte está echada del lado del dinero. De Israel, de sus influencias y de sus tentáculos diplomáticos. Pero sería justo expulsar a un país que de forma sistemática no respeta los derechos humanos y masacra civiles. Si nos preguntaran ahora, la TVE franquista también debió haber sido expulsada de Eurovisión, por supuesto, cuando la dictadura se blanqueaba codeándose con normalidad con las democracias de Europa. Ojalá hubiera sido así.

Israel, y el contexto de la guerra de Gaza lo confirma, es un miembro que no debería de estar invitado en foros culturales, donde se promueve la paz, la solidaridad y valores como la igualdad y la diversidad, como disfrutan tantos millones de fans de Eurovisión.

Al margen de las muertes y las vejaciones en Gaza, que es lo monstruoso, a ese país se le ha consentido de forma intolerable que movilice de forma torticera el televoto para fabricarse una victoria, o al menos un prestigio internacional, que la UER lleva consintiendo durante dos años. No hay trampas en el televoto eurovisivo pero lo que hay es una maniobra de millones de dólares para forzar las presuntas simpatías hacia Israel. La UER se ladea porque le beneficia el suculento patrocinador israelí, vaya, de un programa desprestigiado y que va a languidecer en los próximos años. Eurovisión está herido de muerte por la actitud de la UER.

Lo de Israel en el deporte es otro contexto. Las competiciones deportivas no permiten, por ahora, la manipulación del festival en beneficio de quien no se lo merece.

Con la TV israelí KAN en Eurovisión no merece la pena intervenir en ese festival en este contexto de manipulación. Si Pedro Sánchez quiere ser oportunista y cortoplacista utilizando Eurovisión, allá él con sus ocurrencias habituales e interesadas.

RTVE abandera aquí una decisión digna y justa.