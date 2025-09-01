Antena 3 también se zampa el primer puesto en audiencia en agosto

Ya es monotemático al hablar de audiencias televisivas, pero es que lo de Antena 3 es un suma y sigue incluso en meses de temporada baja. Como esos deportistas de leyenda que no daban respiro a sus rivales ni en las citas menos importantes. Con Antena 3 pasa lo mismo. Ni tan siquiera en verano, época de bajo consumo catódico, deja nada para sus competidores.

Antena 3 acabó en junio arrasando en audiencias por cuarta temporada consecutiva y afronta el nuevo curso de la misma forma. Antena 3 ya arrolló en julio y ahora en agosto, más de lo mismo.

La cadena principal de Atresmedia arrasa a una TVE que ni con todo el dispendio en emisiones deportivas y un sinfín de nuevos programas logra acercarse a Antena 3. Y también ha hecho lo propio con una Telecinco muy en horas bajas.

En este mes de agosto, Antena 3 se hace con un 12,3% de cuota de pantalla, lo que supone una fuerte subida de 1,2 puntos con respecto a agosto de 2024. No solo lidera, sino que es la única cadena de las grandes que sube, lo que deja muy a las claras su dominio actual.

Por su parte, La 1 se queda lejos, a prácticamente dos puntos al anotarse en agosto un 10,4% de cuota. Baja más de medio punto con respecto al año pasado. La lectura positiva para la pública es que sigue por encima de la barrera de los 10 puntos.

En Mediaset deben afrontar la nueva temporada con cierta preocupación. La crisis en audiencias parece haberse vuelto crónica y en agosto anotan uno de los peores datos de su historia, con un pobre 8% de cuota para Telecinco. Habrá quien diga que es una cifra que se puede achacar al verano, pero lo cierto es que en lo que va de año, Telecinco se ha quedado por debajo de los 10 puntos en 5 de los 8 meses transcurridos.

Es de imaginar que en Mediaset tengan sus esperanzas depositadas en el arranque del curso, con nuevas apuestas y con otras más consolidadas como ‘Gran Hermano’, ‘Supervivientes’ o ‘La isla de las Tentaciones’. Pero deberá mover el avispero mucho más y arriesgarse. Ya son 4 años seguidos por detrás de Antena 3 y, en los últimos tiempos, también por detrás de TVE. Mucho trabajo por delante tienen en Mediaset.

Con Cuatro, parece que ya la tienen más estabilizada. La segunda cadena del grupo de Fuencarral, Cuatro, anota un 5,3% de cuota en este mes de agosto. Prácticamente igual que en agosto de 2024 y algo menos que el pasado mes de julio, pero sí que la cadena ha dejado atrás sus alarmantes registros de hace unos meses en los que le costaba llegar al 5%.

Eso sí, Cuatro sigue siendo incapaz de doblegar a su rival directo, La Sexta. La cadena de Atresmedia cumple en este agosto 50 meses consecutivos por delante de Cuatro. La Sexta marca un 5,5%, lo que supone una subida de una décima en la comparativa con el mismo mes del año 2024.

Así han pasado las cadenas el verano, cuando estamos ya a las puertas de un nuevo curso. Nada parece cambiar en un territorio que domina Atresmedia desde hace años y que apunta a mantener su reinado un año más.