El 'Animal' de Luis Zahera, las claves de su veterinario

Como hasta hace poco era ‘solo’ un ilustre secundario la valía de Luis Zahera se daba por hecha. Como algo que sale bien sin mirar. Cuando se tiene que echar toda la serie a cuestas como en la comedia de Netflix Animal lo que viene a revelar es que es un actorazo. Ya era de por sí la culminación iracunda, como lo recordamos casi en unos de sus primeros trabajos notorios, en El año de la garrapata.Como villano, como tipo duro, como paria de la tierra que solo le queda el coraje para existir, Zahera ha sido siempre el antihéroe perfecto. En Entrevías era la muleta que necesitaba José Coronado para auparle.

Pero donde este intérprete se crece del todo, y con aparente sencillez, es en la comedia. La involuntaria, la desdichada de Animal, entre la incomprensión y la ternura. El largometraje a trozos está pensado para que Zahera lo conduzca con la soltura del astroso vehículo del veterinario rural. Y en vértice de 90 grados, suplementando, la joven Lucía Caraballo. La sobrina entre ingenua y hacendosa que convive con este (San)Antón galaico que comprende mejor la irracionalidad vacuna que la supuesta racionalidad de sus dueños.

Animal no es una inmensa comedia, es un trabajo artesanal sin excesivas complicaciones. Y no es un disparate para reír sino una agridulce empanada social con la que sonreír mientras se piensa en lo difícil que se nos ha puesto este mundo, entre cruel e instagrameable.

Por supuesto que el acentísimo gallego hace mucho. Es lo que hace más reales a los personajes. Como nosotros cuando nos expresamos en andaluz sincero. En nuestro acento, el de cada sitio.