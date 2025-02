Ana Rosa y su regreso a la mañanas como látigo contra Pedro Sánchez

Tras más de 18 años sin haber cedido nunca el primer puesto en la audiencia matinal, Ana Rosa Quintana regresaba este lunes a primera hora en Telecinco. A las nueve de la mañana recogía el testigo de Ana Terradillos, su compañera durante tanto tiempo y que se quedó al frente de la primera tertulia del día. La mirada crítica se adelanta a las ocho para dar paso a El programa de AR, con su "temporada número 20", como ha anunciado Ana Rosa. Tras fallar en TardeAR desanda el camino, aquí no ha pasado nada. Tenía ganas de volver al terreno de juego la actualidad de la mañana. Y en el objetivo, el presidente Pedro Sánchez.

"Buenos días, Ana. Contenta estoy yo y agradecida por dejarnos todas las noticias sobre la mesa", ha sido la recogida de testigo Quintana ante Terradillos. Esperando remontar en audeincia, se han mirado con ilusión. "A por ello", se han deseado mutuamente en la pantalla partida, dándose besos de saludo.

Así ha sido el monólogo de regreso de Ana Rosa, atizando todo lo que la inspiración le da al presidente Pedro Sánchez: "Muy buenos días a todos, esta es la temporada 20 de El programa de Ana Rosa y gracias a ustedes por seguir ahí, para nosotros es una cuestión de confianza... Precisamente Pedro Sánchez tiene que someterse a una cuestión de confianza antes de mes y medio. Es el plazo que le ha dado Puigdemont, que es el que manda, para ganarse su confianza ciega, para convertir el parlamento en el Congreso de las tentaciones". AR ha aprovechado el popular formato de su cadena para describir la política nacional. "Cómo sus socios se alían con otros para ser infieles". "No verán a Sánchez llorar porque una vez más se convertirá en un tentetieso, ese juguete que siempre se tambalea y nunca se llega a caer, da igual de donde venga a caer, gracias al lastre que lleva abajo", ha descrito la conductora matinal tras la relatar los procesos pendientes que tiene el inquilino de la Moncloa y su entorno.

Y tras repasar la jornada, con sus contertulios encendidos, con Eduardo Inda al frente, Ana Rosa ha entrevistado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La dirigente madrileña ha saludado al principio a los centenares de asesores que desde la Moncloa la siguen de forma obsesiva y estaba a la espera de cómo iban a tergiversar todo lo que dijera en es entrevista.

"Pedro "Sánchez está incapacitado para la política, solo busca confrontación, que no tiene un proyecto para España", ha sido la franse más destacada, nada diferente a lo que durante años lleva diciendo durante años Ayuso y la propia Ana Rosa. La presidente ha hablado de mensajes borrados en su móvil, sospechosamente, de sus intercambio de pareceres con Pedro Sánchez, "Se roba, se pierden pruebas, qué no estarán utilizando desde la Moncloa para borrar pruebas, no sé si me han pichado el móvil", ha expresado Ayuso, cuya investigación a su pareja por sus negocios ha desembocado con el fiscal general del Estado contra las cuerdas por presuntamente filtrar información.