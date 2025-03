Amanda, la abogada que vas a conocer 'Perdiendo el juicio'

La nueva serie de Atresmedia recupera uno de los universos profesionales más clásicos de la televisión, el mundo de la abogacía, que se remonta a clásicos como Perry Mason. El próximo día 23 se estrena en la plataforma Atresplayer Perdiendo el juicio, dramedia que mezcla las intrigas judiciales, los dilemas personales y toda esa competitividad y vulnerabilidad que late tras un microcosmos como el de un bufete. En la próxima temporada llegará a las noches de Antena 3.

Elena Rivera encabeza el reparto. La protagonista de Alba, surgida de la cantera de la longeva Cuéntame. es aquí Amanda Torres, una abogada de curtida trayectoria que se ve amenazada por sí misma, por su TOC, su trastorno obsesivo-compulsivo. Al revelarse este problema en pleno juicio, de formar parte de una compañía puntera se ve despedido y ha de comenzar de nuevo entre los compañeros de un bufete que está a punto de irse a pique. Colegas de profesión en horas bajas que distan de los estirados tiburones de su anterior andadura.

En esas, la experimentada Amanda, buscando un nuevo lugar en la profesión, se debate entre salvar su matrimonio con César, interpretado por Miquel Fernández (Mar de plástico), o verse atraída por su nuevo jefe, Gabriel, a cargo de Manu Baqueiro, que regresa así a Atresmedia tras tantos años de Amar es para siempre. Coincide el estreno en Atresplayer con las grabaciones de la nueva temporada de Tu cara me suena 12, que llegará a los viernes tras la conclusión próxima de El Desafío. Curiosamente los tres protagonistas de esta serie son notables cantantes, aunque no sea una producción de corte musical. Fernández fue el ganador de la sexta temporada de Tu cara me suena y Rivera debutó siendo niña en Menudas estrellas, lo que le llevó años después a la serie de los Alcántara.

Como Amanda la protagonista vive una montaña rusa en sus vaivenes en la profesión y en la vida. Entre la fragilidad y la autoridad que desprende la joven actriz en este papel.

La productora Boomerang TV ha sido la encargada del proyecto, con la producción ejecutiva de Montse García y Luis Santamaría, con guiones de Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías, que ya estuvieron implicado en Alba, la versión española del popular serial turco Fatmagül, y que ya tenía una amplia trama judicial. Olías junto a María Togores y Pablo Guerrero dirigen los episodios.

Junto al triángulo protagonista el elenco lo completan Lucía Caraballo y Daniel Ibáñez, los becarios Barbie y Bosco, trama paralela con estos dos jóvenes también en tensión sexual no resuelta. Dafne Fernández es Sara, la nueva socia del bufete y rival de Amanda por un lugar preferente en la compañía. María Pujalte, para siempre vinculada a la inspectora Lebrel de Los misterios de Laura, es aquí una implacable jueza. La sevillana María León, Eloy Azorín y Luis Bermejo se añaden a las situaciones de este dibujo de la fontanería fiscal.

Perdiendo el juicio consta de una primera temporada de diez episodios, con ritmo frenético entre lo legal y lo sentimental. El TOC que sufre Amanda es un descenso a estos infiernos, una marcha a un nuevo mundo para ella, con su lucha interna entre quien debe ser y quien es realmente. La sombra de Ally McBeal parece adivinarse en las historias de este equipo.

Además de sus problemas personales, con la complejidad de este papel para Elena Rivera, Amanda debe defender a su hermana, acusada de asesinato, lo que le obliga a entrar en un campo menos cómodo para ella.