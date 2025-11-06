Todo lo que sabemos por ahora de 'Gran Hermano 20', arranca hoy con una feria

Hoy jueves hay acontecimiento en Telecinco, de esos formatos que al cabo de un cuarto de siglo están en forma (aunque haya perdido expectación).

Gran Hermano regresa esta noche con una vigésima temporada en busca de cierta reinvención, capacidad de sorpresa y así, de paso, que la audiencia vuelva a tener en el mando a Telecinco como opción preferente.

GH 20 llega con la aspiración de tentar algo a la nostalgia siendo algo fiel a sí mismo y con capacidad de renovación y sorpresa.

En la conducción, Jorge Javier Vázquez, que estará en el recinto de la nueva casa, y en los exteriores de la nueva casa, Nagore Robles.

Ambos se alternarán en los resúmenes que cada día irán a las 20.15 en Telecinco para competir ante Pasapalabra, con Ioan Aramendi en las galas de los martes.

Para la recuperación ilusionante del formato se ha creado una nueva casa, todo un nuevo plató que dé forma a la residencia que se ha levantada en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Ahí dentro estará esta noche Jorge Javier para conocer de cerca a los aspirantes que han sido seleccionados por la productora Zeppelin para fabricar emoción y vivencias desde el primer día... A partir de una feria. Una feria de las nuestras, con parque de atracciones al que se irán incorporando los nuevos candidatos.

La nueva casa tendrá espacios de luz natural para tener así un funcionamiento más sostenible y con novedades en materia tecnológica y medioambiental, a tono con los tiempos actuales.

Por tanto la gala inaugural de Gran Hermano 20, antes de las diez de la noche, a las 21.45, presentará las nuevas estancias y también las nuevas reglas de la edición, además de ir conociendo a cada uno de los participantes.

Todo ha comenzado antes en el spin-off en la plataforma Mediaset Infinity, donde se decide uno de los futuros participantes entre Cristina, Daniel, Joon y La Jose.

El único participante confirmado hasta ahora es Mamadou Sacko, administrativo de Renfe, residente en Granollers, Barcelona, de 22 años.

A partir de entonces un aluvión de impactos durante las primeras cuatro horas de convivencia en la nueva casa y con la diversidad por bandera para esta edición número 20.